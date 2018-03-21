Гендиректора «МТС Нюрба-Агро» обвиняют в служебном подлоге и растрате

Прокурор Нюрбинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр.А. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

Установлено, что обвиняемый, будучи генеральным директором ОАО «Машинно – технологическая станция Нюрба-Агро», для получения субсидии на возмещение части понесенных затрат, составил фиктивные официальные документы о перевозке через транспортную компанию 98 голов крупного рогатого скота на общую сумму 4 900 000 рублей.

Заседанием комиссии Министерства сельского хозяйства акционерному обществу по документам и заявке обвиняемого предоставлена субсидия в размере 3 920 000 рублей на возмещение части затрат. Вместе с тем, по версии следствия, фактические затраты на перевозку скота составили 3 230 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по результатам совместной проверки прокуратуры района и отделения УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в рамках работы рабочей группы по противодействию коррупции.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.