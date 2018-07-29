Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен

Алексей ЧЕРТКОВ, генеральный директор «Сахамедиа» написал возмущенный пост в своем фейсбуке.

Однокурсник побывал в администрации (!) родного улуса и обнаружил это безобразие. Там «бесплатные» газеты даже не распаковывают, их стопками складируют на первом этаже. Вам не обидно? Мне-очень. «Я в районе В администрации района Тут валяются и «Якутия» и «Саха сирэ» Никто не интересуется «Якутия» — 17 мая «Саха сирэ» — 13 июня И это то, что на верхних полках…» 27 июля

Напомним, что он полтора месяца как работает генеральным директором «Сахамедиа». Вскоре после назначения новый руководитель написал в фейсбуке о грустном – о долгах.

Теперь о грустном. В четверг был отпечатан тираж бесплатно распространяемых газет. Часть его упакован, подготовлен к отправке в улусы республики. Однако денег на это в «Сахамедиа» сейчас нет. Задолженность предприятия ФГУП «Почта России» составляет 11,2 миллиона рублей. По итогам работы «Сахамедиа» за 2017 год убыток составил более 25 миллионов рублей, что больше убытка к 2016 года на 25475 тыс. руб. Цифры взяты из материалов заседания Совета директоров «Сахамедиа» (31 мая 2018 г.), утвердившего финансовый отчет общества за 2017 год. К убыткам «Сахамедиа» придется прибавить убытки типографии. Ситуация сложная. Придется выправлять. Прошу как сторонников, так и противников «бесплатизации» госСМИ воздержаться от громких заявлений. Дайте время во всем разобраться. О результатах доложу))

А теперь Алексей Чертков обнаружил и организационную халтуру, когда тиражи бесплатных газет не доставлялись читателям в улусе. Многочисленные френды редактора высказались по теме. В том числе, Антонида КОРЯКИНА написала, что даже в Якутске доставка газет не была организована должным образом:

Да уж..пару раз писала,что в проходимых местах в центре города-они порой пачками лежали или даж валялись..но реакция от идеологов газеты была не совсем..в штыки воспринимали…

На этой неделе «Якутия» и «Саха сирэ» вышли на 40 полосах и впервые за полтора года поступили в продажу. В газеты вернулись любимые рубрики, и появились новые. Пока в продажу будет идти один тираж в месяц, остальные три выхода госСМИ будут распространяться по-прежнему бесплатно.