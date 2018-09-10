Гендиректор оштрафован за оскорбление подчиненного

Прокуратура города Мирного провела проверку по факту оскорбления работодателем своего работника, в ходе которой установлено, что 4 июля 2018 генеральный директор одной из организаций, осуществляющих деятельность в городе Мирном, находясь в своем рабочем кабинете, употребляя оскорбительные выражения в адрес своего работника, унизил его честь и достоинство.

Конституцией РФ гарантируются права граждан на честь и достоинство. Каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени.

В этой связи, прокурором в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

По результатам рассмотрения административного дела постановлением мирового судьи должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей

Постановление в законную силу не вступило.