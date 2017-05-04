Гендиректор Нерюнгринской птицефабрики привлечен у к уголовной ответственности

В отношении генерального директора ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ за злостное уклонение от исполнения судебного решения.

Арбитражным судом Челябинской области в 2014 году был выдан исполнительный лист о взыскании с ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» долга. Сумма задолженности составила более 4,5 млн рублей в пользу ЗАО «ИНСИ».

Должник, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, распоряжаясь имуществом, имея доход и достоверно зная о том, что Арбитражным судом Челябинской области принято решение о взыскании с него всей суммы задолженности в пользу ЗАО «ИНСИ», уклонялся от ее погашения. Намеренно не принимал мер к исполнению судебного решения, несмотря на то, что судебным приставом своевременно было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ — за злостное неисполнение решение суда, вступившего в законную силу.

Кроме того, будучи осведомленным об арестах имеющихся расчетных счетов, имея умысел на неисполнение решение суда, с целью скрыть денежные средства от принудительного взыскания, открыл новые лицевые счета. Согласно проведенной бухгалтерской судебной экспертизы из поступивших денежных средств на лицевые счета Общества должник распорядился по собственному усмотрению, ни одной суммы не направил для погашения долга в пользу ЗАО «ИНСИ», при наличии реальной возможности исполнить требования исполнительного документа.

Установив в действиях руководителя предприятия признаки злостного неисполнения судебного решения, дознавателем Нерюнгринского районного отдела судебных приставов УФССП России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, которое по окончании расследования будет направлено в суд

Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)