Гектары угодий уничтожены огнем в Кобяйском районе Якутии

Пожар произошел на участке Тамылган, пострадало около пяти гектаров угодий.
Как сообщают очевидцы, пожар потушили силами пожарных и местных жителей.
Причину возгорания и ущерб предстоит выяснить.
|Курс ЦБ
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Пожар произошел на участке Тамылган, пострадало около пяти гектаров угодий.
Как сообщают очевидцы, пожар потушили силами пожарных и местных жителей.
Причину возгорания и ущерб предстоит выяснить.
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