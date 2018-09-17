Гектары угодий уничтожены огнем в Кобяйском районе Якутии

Пожар произошел на участке Тамылган, пострадало около пяти гектаров угодий. Как сообщают очевидцы, пожар потушили силами пожарных и местных жителей. Причину возгорания и ущерб предстоит выяснить. Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/gektaryi-ugodij-unichtozhenyi-ognem-v-kobyajskom-rajone-yakutii

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