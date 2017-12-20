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19 декабря 2017, 18:30
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Где взять новогоднее настроение

Чем ближе праздник, тем больше жалоб на усталость дефицит позитивных эмоций. Психолог и специалист по эффективному управлению персоналом Нурия Архипова знает, как это исправить.

Избавьтесь от ненужных вещей

Наверное, многие слышали поговорку: чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое, избавьтесь от старого. Поставьте себе цель, например, в один из выходных дней перебрать гардероб и настроиться на то, что вы сможете выкинуть наконец то, с чем хотели расстаться, но не решались. Таким образом вы настраиваетесь на изменения в вашей жизни.
Создайте праздничное настроение окружающим

Радость, которую вы доставляете другим людям, вернется и к вам. Вы можете найти в Интернете разные виртуальные открытки. Подпишите их адресно и разошлите. Увидите, как улучшится ваше настроение после того, как вы получите отклик. Кстати, можно вспомнить про традиционный метод — отправить открытки по почте. Выбор самих новогодних открыток также прекрасный способ зарядиться хорошим настроением.
Сделайте дом ярким

Елка, свечи, гирлянды, елочные игрушки — все это внесет нотку праздника в ваше настроение. Когда вы открываете коробку со старыми игрушками, то вспоминаете, как вместе с родителями наряжали елку и думали о предстоящих чудесах. Также психологи рекомендуют для поднятия настроения делать освещение в квартире ярче, поэтому мигающие гирлянды будут как раз в тему. Развесьте их вдоль окон или стен.
Украсьте офис

Психологи рекомендуют поставить маленькую елочку на стол каждого сотрудника. Глядя на нее, он будет вспоминать приятные моменты, связанные с праздником.
Подумайте о музыке и ароматерапии

В преддверии праздника подготовьте подборку новогодних треков, которые будут создавать правильное настроение. Почувствовать приближение Нового года помогут и традиционные запахи — ароматы хвои и мандаринов. Достаточно купить ароматические свечи с запахами цитрусовых, еловой хвои и корицы. Расслабляющая ванна с маслами цитрусовых также улучшит ваше самочувствие.

И помните, что впереди не только важная и волшебная ночь, но новый год, который обязательно принесет вам радость и счастье!

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Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/38712387-gde-vzyat-novogodnee-nastroenie/
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