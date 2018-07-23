Где в Якутске отключат воду 24 июля

АО “Водоканал” извещает о плановых отключениях на ближайшее время в связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону. Будет производиться промывка и дезинфекция водолинии.

24 июля с 22-00 до 06-00 25 июля будет прекращена подача воды по адресам: кварталы Б, В, 1, 60, 63, 64, 67, 61, 57, 36, Залог, котельная “Совмин”, “ЯНИИСХ”, “ЯГУ -1”.

Номера своих кварталов можете узнавать в 2ГИС.