Как трудоустроиться молодёжи в северных улусах?

Об этом и многом другом, касающемся занятости молодежи, поговорили 23 мая на заседании дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных».

В качестве экспертов выступили министр по делам молодёжи и семейной политике Иван Луцкан, и.о. замруководителя отдела организации профессионального обучения Госкомитета по занятости населения Андрей Андреев и руководитель Молодежной биржи труда «Импульс» Сергей Егоров.

Во встрече приняли участие как студенты Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, так и учащиеся средних специальных учебных заведений города Якутска и Жатая.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями между студентами и экспертами дискуссионного клуба, прозвучали вопросы о трудоустройстве молодёжи в северных улусах, о возможности переезда и переселения, стажировки молодых специалистов, и были обсуждены причины возникновения безработицы среди молодёжи. На все вопросы был дан квалифицированный ответ со ссылками на нормы действующего законодательства и с указанием мест, куда можно обратиться для получения более полной консультации по вопросам молодёжной занятости.