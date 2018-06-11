Где купить в Якутске халадай?

В последнее время развивается тенденция на одежду с национальным колоритом. А так как лето только вступило в свои права, близится праздник ысыах. Что делать и куда бежать, если у вас нет халадая, но очень хочется его надеть, расскажем в этой статье.

В первую очередь, что приходит на ум, это магазины. Они в буквальном смысле спасают, если не было времени на пошив халадая или до мероприятия остается всего лишь пара дней, если не часов. Корреспондент «ЭС» прошелся по близлежащим торговым точкам, которые в шаговой доступности находятся в центре города. Напротив здания Комдрагмета располагается магазин «Сардаана», который специализируется на национальной верхней одежде и обуви. Ассортимент, к сожалению, был не очень большой, зато этот «недостаток» перекрывался его качеством.

Подороже

Обычный халадай стоит от 6 000 рублей. А халадай из натурального шелка – 10 тыс. рублей. Женский национальный жилет, изготовленный из приятной на ощупь натуральной кожи с вышивками из бисера и тесьмы, — 27 тыс. рублей. Также был кэhэчик и за 8 500 рублей из х/б материала. Цена на мужские камзолы из натуральной шерсти 48-50 размера составила 15 тыс. рублей. Самое дорогое из коллекции было женское пальто, изготовленное из сукна с узорами и расписными деталями за 36 тыс. рублей. Конечно, цены очень кусачие, можно подумать, что, купив одну вещь, ты будешь носить ее всю жизнь. Но в защиту отмечу, что сделаны эти наряды из натуральных материалов, все детали и узоры сшиты вручную, нигде не торчат нитки, все выполнено качественно и выглядит очень богато. Если вы из категории людей, которые свято верят в поговорку «Скупой платит дважды», то можете смело идти в этот магазин.

Подешевле

Более демократичные цены на халадаи оказались в одном из магазинов в ТЦ «Илин энер» на проспекте Ленина. Как объяснили консультанты, коллекция абсолютно новая, 2018 года. Конечно, по качеству халадаи здесь значительно отличаются от более дорогих. Ткань на ощупь резиновая, тянется, как спортивные треники, сразу врезается мысль, что кожа в ней «задохнется». Хотя, по словам продавцов, сшиты они из штапеля и ситца. Вместо бисера и тесьмы на некоторых платьицах были приклеены стразы. Цена соответствующая — халадаи можно приобрести от 2 000 рублей, мужские камзолы изо льна — за 5 900 рублей.

В аренду

Бывают и такие случаи, когда платье для чего-то нужно, а желания тратить на него свои кровные пять тысяч рублей не имеется. В такой ситуации помогают пункты проката одежды. Это течение в последние годы у нас стремительно развилось. Почти каждая пятая женщина хоть раз брала напрокат вечернее платье или сценический костюм. Один из таких пунктов мы обнаружили в «Инстаграме» — @prokat_kostumov_yakutsk. Цена за прокат простого халадая составляет от 700 рублей на один день. Роскошные, сценические якутские костюмы примерно в стиле Августины Филипповой можно взять на сутки за 3 000 рублей. Но размеры только от 40 до 48. Мужские якутские рубашки — 700 рублей, а камзолы — от 1 000 рублей. Плюсы аренды одежды напрокат в том, что не приходится переплачивать. Размеры у них имеются разные, по словам арендаторов, после использования одежды они ее обязательно чистят и гладят. Для участия в конкурсе очень удобно, так как там действительно имеются красивые платья, но минус лишь в том, что его уже тысячу раз видели в других местах.

Индивидуальный пошив

Если вы все-таки решили надеть халадай только «свой и никого больше», то можно заказать его индивидуально. Мы взяли комментарии у двух мастериц, которые имеют богатый опыт швейного мастерства чуть ли не с детства. На наши вопросы ответили мастера Лебедева Изабелла Николаевна и Дегтярева Майя Захаровна.

«ЭС»: Сколько стоит сшить платье халадай?

Лебедева Изабелла: Стоимость шитья женского халадая во многом зависит от размера и роста заказчика. Допустим, длина материала зависит от фасона и ширины покупаемого материала, так как ткани бывают разной ширины. Женщина может вместо традиционного вида заказать юбку «солнцем» или «полусолнцем». Сейчас многие заказывают стилизованные халадаи, то есть измененные. Например, в прошлом у наших мам и бабушек был традиционный халадай с обычной сборкой и складками сбоку. На такие платья уходит меньше материала, чем на нынешние халадаи с юбкой «солнце», где потребуется в два раза больше ткани. То есть, в отличие от традиционного халадая, это будет уже усложненный вид. Поэтому, соответственно, цена услуги швеи тоже повышается. А так, на обычный традиционный халадай уходит от 5 до 7 метров ткани, с усложненным фасоном вплоть до 10 метров. Цена за работу составит от 3 500 рублей и далее по сложности, количеству деталей и фасона в целом. Молодые девушки предпочитают приталенные силуэты с длинной юбкой «солнце», которая напоминает испанские юбки. Видела также такой вариант якутского платья: под низ у девушки надет обычный сарафан без рукавов, а сверху у нее традиционный халадай из прозрачного фатина. Смотрится очень интересно.

Дегтярева Майя: Платье халадай можно сшить по-разному. И у каждого будет своя цена. В стоимость входит покупка ткани, пуговиц, застежек, молнии, сложности дизайна, какой рукав будет – пышный-не пышный и плюс услуги швеи. Также немаловажно учитывать и вид и дороговизну ткани, которую приобретет клиент. Минимальная длина ткани, которая нужна для якутского платья, начинается от 4 метров. Вот, например, на самый простой халадай, где материал использован от 4 метров, с подкладом, молнией и пуговицами будет стоить в пределах 2 500 рублей. Плюс работа швеи – 3 000 рублей. Если юбка выбрана в виде «солнца», то там уходит материал от 8 до 12 метров.

Также бывают заказчики, которые в силу каких-то обстоятельств или нежелания, незнания просят мастера купить все нужные материалы и ткани. На это тоже уходит много времени, поэтому цена тоже может повыситься.

«ЭС»: А если заказать платье с узорами?

Лебедева Изабелла: Насчет узоров — это отдельная тема. Их делают из бисера или вышивкой. Везде своя разная сложность, все это выполняется вручную. Поэтому цена у всех мастеров разная, обычно она составляет столько, насколько швея сама ценит свою работу.

Дегтярева Майя: Конечно, за узоры придется дополнительно потратиться. Раньше узоры делали на жилеты, но сейчас многие предпочитают без них, потому что раньше было много критики, что люди используют якутские узоры неправильно, пороча их значение. Допустим, какой-то узор сделали перевернутым. Может, поэтому и заказы такого характера сейчас редки. К тому же это не совсем удобно, хоть и красиво. Бусы могут порваться, зацепившись за сумку, они добавляют вес одежде, шумят. Многие выбирают жаккардовые ткани, у которых уже имеется свой рисунок.

А так, работа с узорами может составить от 15 тысяч рублей.

«ЭС»: Как долго шьется якутское платье?

Лебедева Изабелла: Лично я обычный халадай шью за два дня. Это с учетом, что у меня больше нет других заказов и если клиент оказался не капризным. Вообще, мастера все разные, кто-то быстро шьет, кто-то медленно, но считаю, что если вам предлагают услуги шитья за три-четыре часа, то особого качества не ждите.

Конечно, можно сшить одежду и за один день, но это лишь тогда, когда модель находится всегда с тобой. Примерки – очень важный пункт при работе со швеей. Допустим, если ты заказала халадай, но не пришла на назначенную примерку, то срок работы продлевается на день. Люди разные, каждый заказ шьется индивидуально по его пропорциям. Все-таки это индивидуальный пошив, а не серийный.

Дегтярева Майя: Если очень срочно, простой халадай можно сделать и за один день. Помню, когда-то давно даже проводили конкурс, где нужно было сшить халадай за 5 часов. А так, время зависит от того, какой мастер и какой клиент. Если оба капризные, то сроки могут продлиться и на неделю. Я в последнее время работаю в режиме онлайн. Многие мои клиенты живут в улусах, поэтому у них не имеется возможности постоянно ездить в город на примерку. В этом случае я прошу их взять свои мерки и отправить их по ватсапу. А далее у меня имеется специальный манекен, который можно трансформировать под отправленные через мессенджер параметры клиента.

«ЭС»: Какую ткань лучше выбрать для халадая?

Лебедева Изабелла: Из каких материалов делать национальную одежду — каждый выбирает сам. Но в основном предпочитают «дыщащие» материалы. Если много синтетики, то кожа не дышит, закупоривается. Кто может себе финансово позволить — выбирают натуральный шелк и т. д.

Дегтярева Майя: Многие мои клиенты приносят ткань атлас жаккард «МОАР». Она практически не мнется, не просвечивает и, главное, дышит. Также у меня есть заказчики и для ансамблей. Для детей, например, выбирают ткань по типу шелка, называется кашибо. Некоторые шьют халадай из плотного шифона. Слишком 100 % х/б не рекомендую, если вдруг нагрянет ветер, можете и замерзнуть. Если немного есть полиэстэр или вискоза, то нормально. Такая ткань быстро сохнет. А чистый хлопок очень мнется.

«ЭС»: А что насчет мужского камзола?

Лебедева Изабелла: Он обязательно шьется с подкладом. По современным понятиям это как плащ. Обычно камзолы предпочитают делать комбинированными, то есть использование от двух и более разных тканей. Цена зависит от деталей и материала. Если ткань выбрана капризная, то работа швеи усложняется. Поэтому начисляются проценты.

Дегтярева Майя: Мужские камзолы на заказ будут стоить от 9 до 15 тысяч рублей. Самые дорогие — это украшенные, тяжелые, броские. Обычно их заказывают для выхода в свет тойоны либо артисты. Такие костюмы сложные, можно шить месяцами. А так, обычно наши мужчины выбирают скромный, сдержанный дизайн, который изготавливается в течение недели. Но если очень срочно, то можно и за один или два дня. Все зависит от швеи.

«ЭС»: Какие цвета обычно предпочитают якутяне?

Лебедева Изабелла: Сейчас пошла мода на однотонную одежду, независимо от возраста. Если молодые могут позволить себе абсолютно разные цвета, то женщины зрелого возраста предпочитают больше пастельные, природные оттенки. Цветочные выбирают для детей.

Дегтярева Майя: Самый ходовой — это белый цвет. Он практичный, подходит с жилетами, легко комбинируется с разными аксессуарами. Думаю, для якутских женщин белый халадай — это своего рода обязательный атрибут, как общеизвестное черное платье в гардеробе у каждой представительницы прекрасной половины человечества.

«ЭС»: Когда обычно начинается поступление заказов?

Лебедева Изабелла: Творческие люди готовятся заранее, заказывают за несколько месяцев. Потому что у них и костюмы более продуманные, с разными деталями, узорами, тесьмой. А вот обычные граждане всегда «просыпаются» за две недели до ысыаха, и начинается ажиотаж.

Дегтярева Майя: Лучше, конечно, готовить сани летом. Люди разные, кто-то заранее готовится, а кто-то перед праздником. У меня лично имеется свой график, по нему и работаю. Если вижу, что не успею, то не берусь. Все должно быть качественно и правильно сшито.