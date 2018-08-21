Где и зачем прививаться от гриппа?

Грипп — тяжелое инфекционное вирусное заболевание, поражающее верхние и нижние дыхательные пути и протекающее с выраженными общими симптомами — высокой температурой, головной болью, болью в мышцах, слабостью, интоксикацией. Почти ежегодно грипп вызывает эпидемии с большим числом осложнений.

После проникновения вируса в организм человека через несколько дней происходит резкий подъем температуры до 39-40 °C, озноб, возникает «ломота» в теле, головная боль.

Какие существуют способы профилактики гриппа?

Прививка (вакцинация) против гриппа — основное средство массовой профилактики гриппа.

Согласно плану, прививкам против гриппа в 2018 году подлежит 438280 человек, в том числе 231280 тысяч взрослых и 207 000 детей. Взрослая вакцина «Совигрипп» поступила в республику 15 августа 2018 года и распределена во все медицинские организации республики — всего 230 000 доз. Детская вакцина «Совигрипп» должна поступить 28.08.2018 года.

В 2013 году отечественная фармацевтическая промышленность выпустила новую вакцину против гриппа, которая может соперничать с зарубежными аналогами — «Совигрипп». Эта вакцина получила признание ВОЗ и активно используется для иммунизации населения в поликлиниках. Вакцина «Совигрипп» входит в российский календарь прививок и для пациентов является бесплатной.

В состав вакцины «Совигрипп» входят компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа различных штаммов. Каждый год прививка отличается составом в зависимости от разновидностей гриппа, прогнозируемых в этом сезоне. Вирусы гриппа A и B являются самыми распространёнными. Но они постоянно мутируют, поэтому должен меняться и состав прививки, чтобы она оставалась эффективной.

В вакцине «Совигрипп» состав представлен следующими компонентами: гемагглютинин вирусов гриппа типа B и подтипов A, к которым относятся H3N2 и H1N1; буферный фосфатно-солевой раствор; совидон. Фосфатно-солевой раствор создан из калия дигидрофосфата, натрия гидрофосфата и хлорида, инъекционной воды.

Прививка от гриппа «Совигрипп» отличается от своих аналогов тем, что в качестве адъюванта (добавки для усиления иммунного ответа) в ней используется «Совидон», а не «Полиоксидоний», как в остальных вакцинах. Полимерная природа «Совидон» обеспечивает его основные полезные качества:

обезвреживание токсинов;

формирование иммунитета;

антиоксидантные свойства;

защита мембран клеток.

Клинические исследования препарата проводила сама компания «Микроген» совместно с «НИИ гриппа» и Минздравом России. В 0,9% случаев возникала субфебрильная температура. В 1% случаев возникала боль и покраснение в месте инъекции. Эти реакции длились в среднем 2 дня и исчезали самостоятельно без лечения. Других осложнений зарегистрировано не было.

Существует распространенное мнение, что прививка от гриппа вызывает легкую форму заболевания. Отсюда вырастают всевозможные домыслы о вреде и осложнениях вакцинации. На самом деле, вакцина не содержит вируса гриппа и вызвать заболевание не может, ни в легкой, ни в тяжёлой форме!

Не случайно, о гриппе хоть и говорят отдельно, но чаще всего его объединяют в группу ОРВИ – острых респираторных вирусных инфекций. Их множество: риновирусы, аденовирусы, РСН (респираторносинцитиальный) вирус и другие. Все они одновременно распространяются среди населения и передаются от человека к человеку «букетом». Они немного похожи по своим проявлениям на грипп: есть температура, боль в горле, заложенность носа, может быть кашель. Но они протекают легко, почти не требуют лечения, проходят за несколько дней и не оставляют никаких последствий или осложнений. От них нет вакцины, поскольку эти вирусы не наносят значительного вреда здоровью, только некоторые неудобства.

Заражаясь всем комплексом ОРВИ, человек может подхватить и грипп. Если сделали прививку, то гриппом, со всей его тяжестью и опасностью, человек не заболеет, но от остальных, «легких» вирусов, защиты нет, вполне можно перенести гриппоподобные состояния, которые опасности не несут.

Вакцинация значительно снижает риск заражения гриппом и чаще всего заболевания не наступает. У людей с ослабленным иммунитетом титр антител может быть недостаточен для полной защиты, но даже в случае болезни грипп протекает в легкой форме и не приводит к осложнениям.

СогласноНационального календаря РФ, утверждены следующие категории лиц, получающих прививки против гриппа:

— дети с 6 месяцев,

— учащиеся 1-11 классов;

— обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

— взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

— беременные женщины;

— взрослые старше 60 лет;

— лица, подлежащие призыву на военную службу;

— лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Вакцинация названных контингентов является основной задачей органов и учреждений здравоохранения республики.

Распространение вируса гриппа происходит воздушно-капельным путем. Даже кратковременный контакт с человеком, больным гриппом, может привести к заболеванию. Исключить все возможные контакты, к сожалению, невозможно. Но мы можем защитить себя и наших близких, создав защитный титр антител от вируса гриппа. Для этого необходима вакцинация.

Особо необходима вакцинация тем, кто страдает хроническими заболеваниями, пожилым людям и детям. Ведь именно они чаще всего становятся мишенью опасного вируса.

Для предупреждения заболевания гриппом новорожденных и детей в возрасте до 6 месяцев особенно важна иммунизация взрослых, находящихся с ними в тесном контакте.

Опасен не сам грипп, а его осложнения. При наличии у заболевшего хронической патологии сердечно-сосудистой системы, печени, почек вирус гриппа способен вызвать их обострение. Грозным осложнением гриппа является острая пневмония, которая сопровождается отеком легких. Могут возникнуть такие осложнения, как отит, приводящий к потере слуха, в некоторых случаях — энцефалит, вирусные и бактериальные инфекции.

Поэтому для этих категорий людей прививка от гриппа очень важна!

Вакцинацию необходимо проводить заблаговременно, до начала эпидемии, так как максимальная защита от вируса возникает только через две недели с момента введения вакцины. Подготовиться лучше заблаговременно.

Вакцинироваться необходимо каждый год, так как иммунитет от конкретного штамма вируса гриппа не пожизненный и сохраняется только в течение эпидемического сезона.

Оптимальным временем для проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по декабрь.

Прививки против гриппа проводят в прививочных кабинетах поликлиник, в медицинских кабинетах детских садов и школ, учебных заведений. Кроме того, организуются выездные прививочные бригады для взрослого населения (учреждений и организаций).