Газовики приняли участие в экологической акции «Вызов-кузов»

Содержание в чистоте и облагораживание территории для работников АО «Сахатранснефтегаз» — дело обязательное, поэтому во всех подразделениях компании, в том числе в улусных газовых эксплуатационных участках еженедельно устраиваются субботники. Сотрудники компании убирают мусор не только на своих территориях, но и на прикрепленных улицах.

Газовики сегодня приняли участие в экологической акции «вызов-кузов». Мастер эксплуатационного газового участка Нижнего Бестяха Петр Ылахов вместе со своими коллегами вывез на свалку десять старых, заброшенных кузовов. «В поселке много заброшенной старой техники. Конечно, они захламляют территорию, портят общий внешний вид и наносят урон экологии поселка. Мы успели вывезти 10 кузовов, работы по очистке территорий еще достаточно много. А поддержали мы данную акцию добровольно, и очень рады, что внесли свою скромную лепту в деле очистки поселка от несанкционированной свалки», — сказал мастер ЭГУ.

