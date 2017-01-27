Газовики из улусов прошли обучение на семинаре

В Якутии растет число газифицированных населенных пунктов, протяженность газопроводов, создаются новые газовые хозяйства. В настоящее время в Якутии насчитывается 12 эксплуатационных газовых участков (в сокращении — ЭГУ).

На этой неделе в Управлении газораспределительных сетей для начальников и ответственных сотрудников ЭГУ был организован семинар и заслушан отчет финансово-производственной деятельности за 2016 год и утвержден план работы на 2017 год.

— Мы обслуживаем четыре села: Мукучу, Мастаах, Арыылаах, Багадя. Наш участок был создан в 1996 году, в связи с тем, что мы находимся в отдаленной местности, где нет дороги. Абонентов у нас 580. В участке работников 14 человек: девять слесарей и два мастера. По графику производим техническое обслуживание газового оборудования домов, выезжаем на вызовы, чтобы устранить неполадки. Наша основная проблема — это неплатежи. Люди не платят за потребленный газ. У всех кредиты, они все говорят, что оплачивают кредит, а на газ средств не остается. Мы ходим по домам, стараемся разъяснить, что неоплата за газ влечет много проблем в производственной сфере. У нас в участке задолженность составляет 1,5 млн. рублей. Такие семинары нам очень полезны, мы узнали о новых изменениях в нормативных и финансовых документах, — поделился мнением начальник Мукучинского ЭГУ Василий ПЛАТОНОВ.

«Семинар, отчет всех ЭГУ дает нам возможность ознакомиться, как работают и решают вопросы другие участки», — сказал Николай МАЙОРОВ, начальник ЭГУ г. Ленска. — У нас численность домов, которых мы обслуживаем не много — 250, но наш участок занимается еще эксплуатацией магистрального газопровода протяженностью 50 км.»

Если в других населенных пунктах число абонентов меняется незначительно, то у Жатайского ЭГУ строительство частных домов растет очень быстро. «Мы обслуживаем 7500 абонентов, ежегодно прибавляется до 480 новых домов. Ведь мы обслуживаем п. Марха, СОТ «Сатал», г. Жатай, — рассказывает начальник участка Станислав УВАРОВСКИЙ. — Наша основная проблема — рост дебиторской задолженности, она на сегодня составила 12 млн. рублей. Ходим по домам. Люди платят в первую очередь свои кредиты, затем — за электроэнергию, и только потом — за газ. Нам приходится пойти на крайние меры вплоть до отключения от газоснабжения. Обучение на семинаре и отчеты для нас просто необходимы. Мы знакомим со своей работой, делимся с проблемными вопросами, ищем совместные пути их решения, получаем много полезной информации от общения. Меняются правила и нормативные документы, много было вопросов по технологическому присоединению, монтажным работам, на которые получил здесь подробный ответ от руководства».