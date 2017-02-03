Газовики будут вырабатывать собственную солнечную энергию

На днях в газораспределительной станции №2 АО «Сахатранснефтегаз» успешно прошел испытание и дал эффективный результат Энергоцентр, который собрали инженеры Линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

— Солнечное электричество во всем мире, в том числе у нас в республике уже успешно используется. Но нам энергия солнечная нужна для наших объектов, которые находятся в тайге, где нет линий электропередач. В данное время мы используем термоэлектрогенераторы, которые заряжаются от газа, но такой источник энергии дорогой, поэтому мы в целях экономии решили разработать свой энергоцентр. Мы спроектировали его, начали закупать оборудование, затем в течение двух месяцев его собрали и, наконец, провели опытно-промышленную эксплуатацию. Энергоцентр себя оправдал, думаю, что такие центры начнем использовать на объектах магистральных газопроводов, — комментирует начальник производственно-технической группы связи Александр Можаровский.

ГРС — 2 находится на возвышении и поэтому было решено произвести испытание источника энергии именно здесь. А собрал эту сложную конструкцию ведущий инженер службы Максим Андреев. Он говорит, что работал с большим вдохновением. «Я с детства люблю радиомеханику, сам ремонтировал, собирал разную технику, увлекался роботехникой, поэтому после окончания школы сразу поступил в Томский политехнический университет на факультет системы управления радиоэлектроникой. Работу свою очень люблю, давно интересовался солнечной энергией, и, когда представилась такая возможность, с радостью приступил к сборке и наладочной работе», — рассказывает молодой инженер.

Инженеры с удовлетворением отмечают, что в сборке энергоцентра приняли участие многие службы ЛПУМГ-а. Энергоцентр переносной, основанием ему служат использованные газовые трубы. «Их специально сконструировали и сварили наши коллеги, так что это результат коллективного труда», — замечает Александр Можаровский.