Газеты будут всегда – министр инноваций о СМИ

«Мое глубокое убеждение, что газета никогда не умрет, она будет видоизменяться. Газеты и электронные СМИ – это два равноправных жанра, как документальное и художественное кино», – заявил на встрече со СМИ министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

В пример Анатолий Асколонович привел Японию, мирового лидера по цифровому развитию, где газета «TokioShimbun» до сих пор имеет миллионную аудиторию читателей.

Руководители государственных средств массовой информации вкратце ознакомили министра с текущей деятельностью, обсудили приоритетные задачи и вопросы дальнейшего развития, в частности, республиканских газет «Саха Сирэ» и «Якутия», детских газет и журналов, выпуска и распространения социально-значимой литературы. Также был затронуты вопросы трансляции телеканалов НВК «Саха» в свете ожидаемого перехода в 2019 году на цифровое телевещание.

Руководители выразили уверенность в дальнейшей совместной плодотворной работе в составе министерства. Они отметили, что работа СМИ в тандеме со связистами дает реальные ощутимые плоды, способствует скорому решению вопросов доставки телерадиосигнала, организации телетрансляций, доставки периодических и печатных изданий. Они выразили уверенность, что присоединение к министерству IT-сферы откроет для СМИ новые возможности и пути развития.