Газета Японии сообщила о встрече главы Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник в Саппоро встретился с губернатором префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на газету Hokkaido Shimbun.

По данным издания, стороны договорились о расширении обменов между российским и японским регионами в экономической и культурной сферах.

Визит российской делегации продлится до 6 декабря. Планируется проведение ряда встреч, в том числе с представителями экономического сообщества Японии, добавляет издание.

Официальная делегация Якутии во главе с главой республики Айсеном Николаевым посещает город Саппоро (префектура Хоккайдо, Япония).