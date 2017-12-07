Гаврил Семенов: Система организации детского туризма в Якутии требует обновления

Власти республики уделяют особое внимание развитию детского туризма в регионе, однако сегодня необходимо принять комплексные меры, которые позволят существенно обновить эту отрасль. Об этом заявил руководитель Республиканского центра экологии, туризма и агротехнологического образования Гаврил Семенов по итогам участия во Всероссийском совещании руководителей органов управления образованием субъектов РФ и руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности. Мероприятие состоялось накануне в Уфе.

«Во время совещания мы смогли познакомиться с передовым опытом других регионов России по организации детского туризма. В Ростовской области, например, центры по туризму и краеведению действуют в каждом муниципальном образовании, то есть создана целая сеть учреждений, где работают профессиональные кадры, сформирована хорошая материально-техническая база. Соответственно, они охватывают огромный процент подростков, которые ходят в походы, изучают историю родного края, готовят научные работы. Надо сказать, что Якутия на фоне большинства субъектов смотрелась неплохо, у нас есть определенные достижения, но и наличия некоторых проблем отрицать нельзя», — отметил Гаврил Семенов.

По его словам, не стоит ждать, пока соответствующие решения будут приняты на уровне органов власти республики, правительства: «Самое важное сейчас – инициативность организаций, работающих в сфере детского туризма, а также муниципальных образований. В январе мы планируем организовать республиканское совещание ответственных по туристско-краеведческой деятельности, на которое будут приглашены представители средних общеобразовательных учебных заведений и муниципалитетов. Однако перед этим необходимо, чтобы на местном уровне – в улусах – были официально определены ответственные за развитие этого направления деятельности должностные лица».

Всероссийское совещание руководителей органов управления образованием субъектов РФ и руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности прошло в столице Башкортостана с 28 ноября по 2 декабря. В рамках мероприятия представители 54 регионов страны обсудили актуальные вопросы развития отрасли, обменялись опытом работы.