Гаврил Парахин возглавил Федерацию бокса

В Управлении по физической культуре и спорта города Якутска прошло внеочередное заседание федерации бокса столицы нашей республики. Это было связано с тем, что предыдущий председатель федерации бокса Анатолий Кырджагасов и исполнительный директор Егор Винокуров прекратили свои полномочия.

Заседание провел начальник управления по физической культуре и спорту города Якутска, мастер спорта СССР по боксу Константин Бурцев. Согласно повестке, сначала было заслушан отчет о проделанной работе Егора Винокурова.

На заседание был приглашен пока еще кандидат в председатели федерации бокса города Якутска — депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн), заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству, постоянный член комитета по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту Гаврил Парахин.

Он не последний в боксе человек, кандидат в мастера спорта. Был финалистом первенств республики и Дальнего Востока среди юниоров. Боксировал в весовых категориях начиная с 63,5 до 81 кг. Тренировался под руководством заслуженных тренеров Виктора Шитика и Юрия Бабенко.