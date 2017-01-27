Гаврил Корякин: Единая Россия намерена твердо выполнить свои предвыборные обещания

21-22 января 2017 года в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участие в котором приняли более трех тысяч человек.

Председатель Вилюйского районного совета депутатов, Секретарь Вилюйского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гаврил КОРЯКИН:

— В ходе работы дискуссионных площадок Съезда даны ответы на многие волнующие вопросы. Главный вывод заключается в том, что ключевые политические игроки вынуждены считаться с позицией «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников рассказал о приоритетах партийцев в сфере АПК. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла на себя ответственность за решение самых значимых вопросов для российского села, и все они нашли отражение в Программе Партии. Эти подходы получили поддержку.

Съезд показал, что партия намерена твердо выполнить свои предвыборные обещания.