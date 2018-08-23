Гаврил Чемоханов: «Я начал жить только, когда заболел»

По внешнему виду Гаврила трудно сказать, что он инвалид первой группы. Лишь перебинтованная рука свидетельствует о том, что мой собеседник недавно был в больнице. В тридцать три года, в возрасте Христа, у него отказали почки. Он пережил клиническую смерть, потерял все, что имел. Однако сегодня Гаврил благодарен своему заболеванию, потому что без этого не понял бы что такое Жизнь…

Гаврилу Александровичу Чемоханову 38 лет, он — уроженец города Верхоянска, предприниматель. Член Республиканского общества инвалидов, председатель ячейки диализников и трансплантированных больных. Член ассоциации Лиги отцов. Призер чемпионата Европы среди диализников (легкая атлетика), капитан сборной России.

Простой верхоянский парень

— Откуда такая фамилия – Чемоханов? Что она значит?

— Честно говоря, мы этого и сами не знаем.

— Расскажи о своей семье, детстве.

— Родители у меня простые люди. Отец Александр Васильевич Чемоханов всю жизнь работал в сфере ЖКХ. Мама Александра Гаврильевна — в сфере связи. Они коренные жители старейшего города Якутии — Верхоянска. Детей в семье было семеро: Валентина, я, Яна, Леонид, Надежда, Александр и Нарыйа. Я второй ребенок и старший сын. Все мои близкие сейчас проживают в Якутске.

— Каким ты был в детстве?

— Был рядовым хулиганом.Занимался вольной борьбой, становился призером чемпионата республики среди школьников. Правда, забросил борьбу, когда вырос. Учился средне.

Любил историю и русскую литературу. Кстати, напишите обязательно, что я учился в русском классе, потому что иногда мне предъявляют, почему я якут и не пишу по-якутски.

— Какое у тебя образование?

— После школы учился Питере, в институте физкультуры. Через полтора года ушел в армию. Когда вернулся, был дефолт, и я остался в Якутске. Окончил сельхозтехникум по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Забытое прошлое

— Ты не очень любишь говорить от прошлом?

— До 33 лет я жил обычной жизнью, которая была, но осталась далеко позади. Я жил тогда, как все. У меня не было никакого стремления в жизни. Работал учителем физкультуры в Черском, потом переехал сюда, начал свое дело…

— У тебя были семья, дети…

— Я не люблю об этом говорить. У нас с первой супругой хорошие отношения до сих пор, мы общаемся. Болезнь очень сильно изменила мою жизнь. Тот, кем я был раньше и тот, кем я являюсь сейчас – совершенно разные люди. И тот, кто есть сейчас, нравится мне намного больше.

— Как ты заболел?

—Внезапно. Я всегда считал себя здоровым человеком. Не пил, не курил, увлекался спортом и думал, что этого вполне достаточно. В больницу не ходил. Если где-то что-то кололо, не обращал внимания. В общем, был как все.

Оказывается, о том, что у меня были серьёзные проблемы с почками, можно было догадаться раньше по анализам, сделанным в Черском. Но как-то врачи не обратили внимания, да и я сам… Просто это была судьба!

Я приехал в Якутск, начал работать предпринимателем и в 2013 году у меня просто отказали почки! Началось все с обычной простуды и перешло в тяжелую форму заболевания. Из здорового молодого человека я превратился в развалину. Я умирал. По ночам снился покойный отец и звал меня с собой. Я всерьез думал о суициде.

— Веришь в жизнь после смерти?

— Когда я лежал в реанимации в коматозном состоянии, понял, что там действительно что-то есть. Я четко осознал, что забрать туда отсюда я могу только свои хорошие поступки, добрые дела. Не материальное богатство и успех, к которым мы так стремимся во время жизни, а ценности другие — духовные.

«После болезни жизнь становится вкусной»

— Что изменилось после болезни?

— Я пережил ощущение момента пустоты. Увидел, что, когда-то ты становишься больным, в обществе, и даже в семье меняется отношение людей к тебе. Тебя просто отодвигают в сторону, и ты уже не ходок по обычным местам, которые тебе так нравились: кафе, кино, праздники. Я был весь черный, пах мочой… Куда идти в таком виде?! Очень контрастно из«красавчика» превращаться в овощ, видеть отвращение вместо восхищения, жалость вместо любви…

— Как переживал физические неудобства?

— Привыкал постепенно. Около года ходил с шлангом после диализа. Было дико неудобно. Тело менялось, ощущения тоже, был режим, диета… Я подстраивался, как мог.

Близкие поддерживали меня. Также спасибо борцовскому характеру… Конечно, оптимизм пришел не сразу. Почти три года я был в депрессивном состоянии, покуда не принял для себя решение: раз уж жить осталось недолго, то надо жить полной жизнью!

— Что помогло?

— Любознательность. Я стал много читать о своей болезни, сильных личностях, копаться в Интернете. Познакомился с историями реальных людей, которые, став инвалидамидостигли больших высот, реализовали свои возможности.

После болезни жизнь протекает в других красках, она становится вкуснее. И я начал заниматься спортом, хотя диализникам это строго запрещено. Я изо всех сил боролся за право жить! Жить, а не доживать.

Спасительная трансплантация

— Я помню ты снялся в документальном фильме о трансплантации. Не стеснялся?

— Сперва мне было трудно выступать открыто, рассказывать о жизни диализников средствам массовой информации. Но кто если не я? Чтобы бороться за свою жизнь, добиться помощи для диализников, надо было максимально открыться, выступать на публике. И в кино я сыграл тоже для того, чтобы привлечь внимание к существующей проблеме.

— Ты сильно надеялся на трансплантацию?

— На нее надеются все диализники. Другого шанса продлить жизнь нет… Сперва брат хотел отдать мне свою почку, но оказалось, что у него тоже есть проблемы со здоровьем. Потом я твердо намеревался поехать в Москву, чтобы ждать трансплантациитам. Уже нашел работу в столице, в октябре должен был уехать отсюда…

— Но нашелся донор здесь?

— Да. Мне неожиданно позвонили в сентябре и велели срочно явиться в Медцентр. Я тогда даже жену не предупредил, написал только, что я поехал далеко-далеко и…

— Попал на операцию?

— Честно говоря, я на нее даже не надеялся. Нас было шесть претендентов. А почки всего две. Донором была женщина и среди ожидавших операции тоже были женщины. Как-то подумалось, что операцию сделают им.

Помню, одного парня развернули, и он пошел домой. Тут же выяснилось, что женщины не могут быть прооперированными из-за критических дней. А еще один пациент приехал с праздника. Его тоже пришлось завернуть. Остались я и тот, парень, которого отослали. Врачам пришлось его вернуть.

— Ты благодарен своему донору?

— Бесконечно… Я не могу это объяснить словами. Я не знаю сколько времени мне придется прожить на этом свете. Когда пересаживают кадаверные органы, говорят, что почка может прижиться в лучшем случае до 10-15 лет.

— Я знаю случаи, когда живут намного дольше.

— Неважно. Сколько бы мне ни осталось, я переживу этот период с огромной благодарностью за каждый день. За каждую минуту. И буду реализовываться во всем, чем захочу.

— Станешь богатым, успешным, знаменитым?

— Нет, это уже неинтересно. Буду максимально свободным.

«К инвалидам относятся по-другому»

— Чего теперь ты хочешь добиться?

— Изменить отношение к инвалидам в обществе, воодушевить самих людей с ограниченными возможностями. Как бы пафосно ни звучало, я могу это сделать только собственным примером. Надо расширять свои возможности, даже будучи инвалидом.

— Ты про спорт?

— Спорт — это один из самых действенных методов. Помню, со мной в спортзале вначале занимались одни бабушки, которые ездили на колясках и кидали дартс. В них было столько энергии и радости, они занимали себя и радовались жизни. Это умение нужно восстановить всем инвалидам.

— Как в нашем обществе относятся к людям с ограниченными возможностями?

— Не очень правильно. Начинают жалеть, плакать. От этого нам лучше не становится. Также многих мы раздражаем. После инвалидности я стал очень «приставучим», могу докучать всяким начальникам, политикам своими просьбами.

— В политики не хочешь пойти?

— Может и пойду. Потому что о нас забывают, едва мы закроем за собой дверь. Ради общего дела я готов пойти даже на такие жертвы. (Смеется).

«Если я получу квартиру»

— У тебя есть жилье?

— Своего жилья у меня нет. Но я хочу выиграть квартиру не для себя. Я с помощью проекта привлекаю внимание к основной проблеме диализников из районов. Они часто приезжают в Якутск, чтобы искусственная почка не дала им умереть. Им негде жить в период восстановления. Снять за крохотные деньги, которые выделяет Министерство труда и социальной защиты Якутии (и огромное спасибо им за это!) можно комнату в общежитии, или квартиру-чэбэшку. А после диализа в общаге с общим туалетом или чэбэшке с туалетом на улице жить очень дискомфортно.

— Но однокомнатная квартира не решит проблем!

— Мы ее хотим продать и купить участок, построить на нем гостиницу. Специальную гостиницу для диализников, чтобы там можно было за умеренную плату иметь все удобства. Конечно, денег не хватит, но мы активно пишем заявки на соискание грантов, ищем спонсоров.

— А если вы не выиграете квартиру?

— Просто приму этот факт и буду жить дальше. Значит будем искать пути решения проблемы в других местах.

«Помогая другим, я помогаю себе»

— Гаврил, ты бескорыстный человек?

— Я все делаю для того, чтобы помочь всем, в том числе и себе. У меня эдакий здоровый эгоизм. После заболевания я вижу смысл жизни в том, чтобы помогать другим, делать что-то хорошее…

— Но ведь ты помогаешь не только диализникам?

— Беды есть не только у диализников. У нас есть движение «Добрые люди Якутска», где мы помогаем всем, кто нуждается. Тактильное прикосновении к проблемам других делает людей добрее. Мы помогаем людям сделать что-то хорошее. Кстати, 25 августа мы начнем сбор школьных принадлежностей для нуждающихся семей.

— Извини, но во многих случаях это тешит эго богатых и влиятельныхлюдей, которые любят пиариться за счет инвалидов, стариков и детей…

— Я не вижу в этом ничего плохого. Если человек реально оказывает помощь, я его за это похвалю. Потому что людям нужна помощь здесь и сейчас.

— А ты не заметил, что многие люди терпеть не могут, когда кому-то активно помогают?

— Да, недавно был случай ярко это демонстрирующий. Мы отвезли подарки многодетной семье. Высыпали соседки и начали возмущаться, что мы им помогаем и даже настаивать на том, чтобы мы распределили помощь поровну на всех. Рассказывали какие-то сплетни… На каждый роток не накинешь платок.

«Хочу жить полной жизнью»

— Чем ты занят, кроме битвы блогеров?

— Тренируюсь и готовлюсь к Чемпионату мира. После трансплантации у меня была вторая операция, где скорректировали недочеты. Я долго лежал все это время, поэтому у меня атрофировались все мышцы, болтались на костях, как вата. Поэтому на подготовку к чемпионату Европы у меня было всего два (!) месяца. Тем не менее я приехал с медалями. Думаю, что к чемпионату миру подготовлюсь более основательно.

— Чем сейчас зарабатываешь на жизнь?

— У меня есть пенсия – 20 тысяч рублей. Конечно, этого катастрофически не хватает. Продолжаю заниматься предпринимательством. Вместе с супругой Марией открываем риэлторскую фирму. Я довольно деятельный человек.

— Чего ты хочешь добиться в жизни?

— Я очень сильно люблю жизнь. Благодарен своей судьбе за все, что со мной произошло, как бы странно это ни звучало. Я встретил свою настоящую половинку, человека, который меня во всем поддерживает, помогает мне, заботится о моем здоровье больше, чем я. Я очень благодарен своей супруге Марии. С ее появлением в моей жизни началась белая полоса.

Хочу добиться новых высот, чтобы любое мое начинание помогало людям. Для меня это очень важно.

— Спасибо за беседу.