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15 марта 2018, 11:11
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Гаврил Алексеев: Во все времена хангалассцы высоко ценили и ценят труд

         Глава улуса Гаврил Алексеев с начала года активно встречается с населением, рассказывает об итогах работы прошлого года, знакомит с задачами на текущий год и получает наказ от жителей. Каждое дельное предложение не остается без внимания, они входят в план работы администрации. 

         Сегодня глава знакомит с основными событиями прошлого года, выполнением наказов жителей и с некоторыми итогами работы текущего года.

— Гаврил Юрьевич, вы много ездите по наслегам с отчетом, встречаетесь с населением улуса. Какие основные вопросы волнуют хангалассцев?

— Отмечу, что жители нашего улуса люди с активной жизненной позицией, они в курсе всех последних событий. Встречи проходят продуктивно. Становится меньше частных вопросов, а акцент ставится на вопросы, касающиеся повышения качества жизни, развития местного производства, строительства.

Один из основных вопросов — это отопление. Для жителей села — это жизненно важный вопрос. Из 18 наслегов, газифицировано 9 сел. Поэтому мы ведем работу по строительству и вводу котельных. Ведется целенаправленная работа  по подключению жилых домов частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения. В 2018 году будет построено три новых котельных, в связи с чем жители Синска, Тойон Ары и Тит Эбэ перестанут топить печку, а будут иметь тепло от котельных. В прошлом году введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная в с. Бестях, введена в эксплуатацию котельная ООО «Юпитер» в с.Тит-Эбэ, к которой подключено к отоплению 18 жилых домов.

Также жителей улуса волнует  вопрос обеспечения качественной связью. В конце прошлого года мы подписали соглашение с «Ростелеком», и уже скоро приступим к строительству оптоволоконной линии. В 2017 году были завершены работы по установке земных вышек и введены пункты коллективного доступа к сети Интернет. Благодаря этому муниципальные образования: Тит-Аринский наслег, Мальжагарский 4 наслег, Иситский наслег (с.Нохорой, с.Исит), Мальжагарский 5 наслег, Синский наслег, Мальжагарский 2 наслег (с.Еланка), Тумульский наслег имеют Интернет. Уже в этом году в нашем улусе установлены три мобильные станции. Так что в Чапаево, Техтюр и Уулаах Аан пришед скоростной интернет. До 2019 года оптоволокно дойдет до Синска.

Строительство дорог — всегда актуальный вопрос. Данный вопрос мы решаем совместно с правительством, с министерством транспорта республики, планомерно принимаем участие в реализации федеральных программ. В селе  Качикатцы введена подъездная дорога к селу Качикатцы от федеральной трассы «Лена» протяженностью 4,1 км. Также были введены введены в эксплуатацию качественные подъездные дороги к селу Кердем, Ой и Тит-Ары. В этом году запланирована работа по реконструкции дороги на участке «Умнас».

Большое значение в развитии улуса, безусловно, имеет строительство школ, детских садов. Население постоянно ставит эти вопросы. Надо отметить, что в этом направлении работа ведется давно, сегодня в селах радуют глаз современные, каменные здания школ. Строим также детские сады. В 2019 году будет введен детский сад «Ромашка» на 240 мест. А в этом году в  Покровске торжественно запустим в работу новое, красивое здание школы №3 на 350 учащихся.

Остаются нерешенные вопросы. Не хватает спортивных объектов, стадионов, многофункциональных спортивных центров, бассейнов. У нас люди активно занимаются спортом, в особенности, молодежи необходимо создать условия  для занятия спортом. В этом направлении мы сейчас активно работаем совместно с министерством спорта республики.

Совсем скоро жители улуса не будут ездить в столицу, чтобы пройти обследование на компьютерном томографе. Наверное, жители улуса давно ждут этого момента.

— Да, вы правы. Благодаря совместной работе с министерством здравоохранения, мы получим дорогостоящее оборудование для улусной больницы. Специально под оборудование мы построили пристрой. Новый центр планируем открыть в августе этого года.

— Продолжится ли работа по переселению жителей из аварийного жилья?

—  Программа переселения жителей из аварийного и ветхого жилья продолжится. Напомню, что в 2017 году 179 человек из 14 аварийных домов получили ключи от новой квартиры. Администрация улуса решает задачу по дальнейшему обеспечению людей новым жильем путем заключения муниципальных контрактов с застройщиками. В уходящем году в улусе приобретено также 77 квартир, в которых новые жильцы справили новоселья.

— Хангаласский улус славится овощеводством. Мы знаем, что большое внимание уделяется вопросу правильного хранения овощных культур.

— С вводом в строй овощехранилищ население имеет возможность круглый год приобретать качественный картофель, морковь, свеклу и другие овощи. В ноябре 2017 года в г. Покровске на базе хозяйства ООО «Наука» введено в эксплуатацию новое картофелехранилище на 500 тонн отвечающий всем современным требованиям. В этом году также будет введен в строй новое овощехранилище в с. Тит Эбэ.

— Также в прошлом году многие СХПК справили новоселье…

— В прошлом году введено в строй пять современных коровников, построенных хозяйственным способом, каждый на 440 скотомест. В частности, в селе Улахан – Ан  построен и введен коровник на 120 голов, также начал свою работу новый убойный пункт с мясоперерабатывающим цехом на 10 голов в смену. В Качикатцах построена свиноферма на 50 голов.  СХПК  «Ханалас – Ас» на средства гранта оборудовал  цеха по заготовке и переработке мяса, рыбы и дикорастущих растений. В селе Едяй введен  цех заготовки и переработки мяса, рыбы и дикорастущих растений с производительностью —  2 тонн. продукции в смену.  Также в селе Техтюр построена убойная площадка на 10 голов в смену. СХПК «Самартай» в этом году введет в строй новый убойный цех.

В прошлом году введен еще один объект, имеющий важное значение в развитии сельского хозяйства. Это учебный центр для прохождения производственной практики студентов вузов по сельскохозяйственным специальностям, который создан совместно с ЯГСХА.

Надо особо отметить, что ввод новых объектов открывает новые рабочие места. Например, за 2017 год в населенных пунктах создано 17 рабочих мест.

Подчеркну, что ввод новых объектов и рост переработки сельскохозяйственной продукции — это итог совместной работы с правительством республики, в частности, результат успешного участия в конкурсах в рамках госпрограмм министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики.

— Накануне праздника, 7 марта в улусе состоялся Форум, где были подведены итоги Трехлетия труда…

— В этот день мы не только подвели первые итоги Трехлетия труда, но также дали старт Году занятости в Республике Саха (Якутия).

Объявив в 2017 году Годы Трехлетия труда, мы приоритетной политикой поставили вопрос занятости населения, развития предпринимательства. Одним из примеров реальных дел считаю подписание  соглашения с промышленным предприятием «Колмар» сроком на три года. На основании соглашения предприятие трудоустраивает жителей улуса. Также активно сотрудничаем с АО «Сахатранснефтегаз», по линии компании в прошлом году 110 человек вахтовым методом работали в Ленском районе.

Как известно, только трудом может быть славен человек. В рамках трехлетия труда были проведены конкурсы профессионального мастерства, проведенные с целью выявления лучших по профессии, повышения престижа рабочих профессий. Конкурсы профессионального мастерства будут продолжены. Мы гордимся нашей землячкой Варварой Устиновой, Героем труда России. Она является примером для всех жителей улуса. Во все времена, хангалассцы высоко ценили и ценят труд. Поэтому население положительно восприняло идею провозглашения трехлетия Года труда и Года занятости в республике.

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Источник: Пресс-служба МР «Хангаласский улус».
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