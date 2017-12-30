Гастрономический тур в Италию «Ешь, пей, смотри»

Заезд: 17.03.2018

Продолжительность: 8 дней

Маршрут: Римини – Сан-Марино – Римини – Фурло – Урбино – Мондаино – Габиче Монте – Чезена – Бертиноро – Бризигелла – Болонья – Римини

Цена на человека от: 129 513 рублей.

Знакомство с самым известным гастрономическим регионом Европы в компании гида Юрия ХРАМОВА.

Изучаемые продукты:

— сыр пармиджано-реджано

— бальзамический уксус

— вино ламбруско

— пармская ветчина

— «подземный сыр» изготавливаемый по средневековым традициям

— различные типы итальянской пасты

— лучшее оливковое масло центральной Италии

— вина из самого известного сорта итальянского винограда — Санджовезе

— лучшее сладкое вино Италии

— Кашотта — любимый сыр Микеланджело

— Сквакероне — уникальный мягкий сыр

— знаменитый рыбный микс на гриле

— вино Вердиккьо

— ликёры из Сан-Марино (Лимончелло, Амаретто).

В стоимость обслуживания входит

• Размещение: Римини / Милано-Мариттима (3 ночи),

Болония (3 ночи),

Римини (1 ночь);

• Питание: завтраки,

обеды или ужины по программе (во время обедов и ужинов напитки оплачиваются дополнительно, если иное не указано в программе);

• Экскурсии с гидом: по программе;

• Трансферы по маршруту: по программе;

• Медицинский страховой полис;

• Авиаперелет: Москва – Римини – Москва.

Турагентство PEGAS Touristik

ООО ГТА Тур Люкс

tel/fax: +7(4112)42-54-96

tel: 8-964-420-9395

677027, г. Якутск

ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

e-mail: itlux3@bk.ru

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