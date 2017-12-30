Гастрономический тур в Италию «Ешь, пей, смотри»

Заезд: 17.03.2018
Продолжительность: 8 дней
Маршрут: Римини – Сан-Марино – Римини – Фурло – Урбино – Мондаино – Габиче Монте – Чезена – Бертиноро – Бризигелла – Болонья – Римини
Цена на человека от: 129 513 рублей.
Знакомство с самым известным гастрономическим регионом Европы в компании гида Юрия ХРАМОВА.
Изучаемые продукты:
— сыр пармиджано-реджано
— бальзамический уксус
— вино ламбруско
— пармская ветчина
— «подземный сыр» изготавливаемый по средневековым традициям
— различные типы итальянской пасты
— лучшее оливковое масло центральной Италии
— вина из самого известного сорта итальянского винограда — Санджовезе
— лучшее сладкое вино Италии
— Кашотта — любимый сыр Микеланджело
— Сквакероне — уникальный мягкий сыр
— знаменитый рыбный микс на гриле
— вино Вердиккьо
— ликёры из Сан-Марино (Лимончелло, Амаретто).
В стоимость обслуживания входит
• Размещение: Римини / Милано-Мариттима (3 ночи),
Болония (3 ночи),
Римини (1 ночь);
• Питание: завтраки,
обеды или ужины по программе (во время обедов и ужинов напитки оплачиваются дополнительно, если иное не указано в программе);
• Экскурсии с гидом: по программе;
• Трансферы по маршруту: по программе;
• Медицинский страховой полис;
• Авиаперелет: Москва – Римини – Москва.
Турагентство PEGAS Touristik
ООО ГТА Тур Люкс
tel/fax: +7(4112)42-54-96
tel: 8-964-420-9395
677027, г. Якутск
ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
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