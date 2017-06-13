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РезонансСардана Гурьева выступила на протестном митинге в Якутске
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ФотофактНа горе Афродита в Оймяконье установлен флаг России
ФотофактФестиваль близнецов в Якутске 2017
ФотофактЯкутское сэргэ установлено в Сербии!
ВидеоОлимпия зажигает
АнонсЧто одеть на Ысыах–2017?
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Культура & Образование
Гастроли монгольского театра в Якутске
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