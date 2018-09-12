Гастарбайтеры покидают Якутию

Иностранные рабочие в Якутию приезжают все меньше, их рабочие места заполняются местными кадрами. Об этом в эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» заявил первый заместитель председателя Госкомитета по занятости населения Алексей Павлов.

Алексей Павлов рассказал, что за последний год удалось сократить количество иностранных работников на две тысячи человек в добывающем секторе экономики. 2800 рабочих мест, на которые предполагалось привлечение иностранных работников, были замещены работниками из Якутии. В основном рабочие являются низкоквалифицированными и составляют конкуренцию выпускникам учреждений среднего профессионального образования.

«Иностранные граждане подразделяются по странам. Жители из СНГ привлекаются на основе патента, но при этом есть исключение по государствам, входящим в Евразийский экономический союз. Таким образом, граждане Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии используют права наравне с гражданами РФ», — сказал Павлов.

Лишь 5% иностранных рабочих, приезжающих в Якутию, не граждане СНГ и ЕврАзЭС. Они приезжают в основном из Китая и Индии. Если китайские граждане понятно, где трудоустроены, то индийских рабочих в основном завозит алмазогранильная компания ДДК.

Павлов отметил, что стоимость патента в Якутии наибольшая из всех регионов России и составляет 9100 рублей в месяц. Также он заявил, полагаясь на данные МВД, что на криминальную обстановку в республике гастарбайтеры не влияют: за прошлый год из всех преступлений иностранные граждане совершили 2%.

Телеканал «Якутия 24» сообщал, что наиболее часто в республику на заработки приезжают из Таджикистана – 3584 человек, Кыргызстана — 3281, Узбекистана — 2623, а также из Армении и Украины.

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