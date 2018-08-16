Гарри Поттер: Уруй айхал!

Видеообращение знаменитого актера театра и кино Дэниела Рэдклиффа разместили на странице ежегодного фестиваля косплея Ykt Geek Fest. Он передал привет жителям Якутии — всем своим самым северным фанатам.

Молодой человек сыграл в более чем 35 кинокартинах, но широкую известность ему принесла роль Гарри Поттера. Знаменитая сага о волшебниках закончилась в 2011 году. С окончанием «поттерианы» актер сыграл в десятках фильмах, и вот он анонсировал премьерный показ новой картины «Опасное задание», где Рэдклифф исполнил главную роль.