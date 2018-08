Гарри Поттер: Уруй айхал!

Ловите наш МАКСИМАЛЬНО эксклюзивный сюрприз к ЮБИЛЕЙНОМУ GEEK FEST-у! 🔥🔥🔥 Видео-обращение от самого Дэниэла Рэдклиффа, известного широкой аудитории по роли Гарри Поттера!🤓 Он передает нам всем горячий привет!😉#yktgeekfest5 #ygf5 #danielradcliffe #beastofburden #опасноезадание

A post shared by YktGeekFest5 (@yktgeekfest5) on Aug 15, 2018 at 6:44am PDT