Гарем, пираты и любовь: Артисты якутского балета готовят премьеру

13 декабря в Театре оперы и балета премьера спектакля «Корсар» – подарок к Единому дню открытия Года театра в России. Сейчас артисты активно репетируют.

Творение Адольфа-Шарля Адана на российской сцене первым поставил отец русского балета Мариус Петипа, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

В основу «Корсара» легла одна из самых известных «восточных» поэм Байрона, где главный герой, пират Конрад, влюблен в юную греческую невольницу Медору, но хозяин продает ее сластолюбивому паше. Однако разве удержат корсара замки и засовы гарема?

Балетмейстер-постановщик Мария Сайдыкулова, по собственному признанию, выбрала «Корсара» потому, что балет сам по себе очень интересный – тут и восточные мотивы, и мужской танец, и женский, а главное – есть исполнители, способные воплотить замысел во всей красе.

Кстати, балет исполнят тремя составами: 13 и 15 декабря на сцену выйдут уже известные публике артисты, а в январе – те, кто пришел в театр совсем недавно.

«Все составы равнозначные, — говорит Мария Васильевна. – Хотелось показать, на что способны наши артисты, хотелось, чтобы их всех знали».

13 декабря партию Конрада исполнит Сарыал Афанасьев, Медоры – Ксения Лукина, Гюльнары – Сардана Сайдыкулова, Бирбанто – Леонид Попов, Ланкедема – Николай Попов, Али – Павел Необутов.

А 15 декабря мы увидим на сцене Тимофея Федотова, Венеру Федотову, Елену Посельскую, Иннокентия Оконешникова, Сарыала Афанасьева (теперь уже в роли Ланкедема), Валерия Аргунова. Именно этот состав на наших фото.

Дирижер-постановщик – Николай Пикутский, художник-постановщик – Саргылана Иванова.