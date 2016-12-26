Гаражно-строительные кооперативы задолжали Якутскэнерго 28 миллионов

На сегодня гаражно-строительные кооперативы г. Якутска должны ПАО «Якутскэнерго» свыше 28 млн рублей за потребленные энергоресурсы. Из них долг за электроэнергию превышает 2 млн рублей, за теплоэнергию – 26 млн рублей.

В минувший понедельник энергетики отключили ряд ГСК, не оплачивающих своевременно за электроэнергию. Среди них «Центральный», задолжавший 420 тыс. рублей, «Вертикаль-2» – 174 тыс. рублей, «Бетон», долг которого превышает 55 тыс. рублей, «2+3» – более 33 тыс. рублей. На этой неделе будет продолжено отключение должников, если они не оплатят поставленную энергоуслугу. В этом случае санкции применят к ГСК «Массив», ГСПК «Ипподром», ГСК «Сельхозмонтаж» и другим.

– В сегодняшних непростых экономических условиях для энергокомпании вопросы финансирования, в том числе важнейших мероприятий – ремонтов, модернизации, реконструкции энергетических объектов – достаточно остры. «Якутскэнерго» не может позволить себе кредитовать предприятия, не соблюдающие платежную дисциплину, продолжающие наращивать долги за потребленные энергоресурсы, и намерено усилить работу по снижению дебиторской задолженности, – отметил начальник Якутского отделения Энергосбыта Максим Наконечный. – При этом энергосбытовой филиал всегда идет навстречу потребителю. Если юридическое лицо не в состоянии погасить всю сумму задолженности целиком, то оно имеет возможность заключить соглашение о рассрочке выплаты долга.