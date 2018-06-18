Галина Телегина освобождена от должности руководителя департамента АГиП

Галина Телегина освобождена от должности руководителя департамента по государственно-правовым вопросам администрации главы и правительства республики.

Об этом сообщается на сайте главы и правительства. Уход объясняется истечением срока служебного контракта.

Галина Телегина была назначена на должность 8 ноября 2016 года. Ранее она работала заместителем руководителя секретариата главы, руководителем отдела департамента по государственно-правовым вопросам.