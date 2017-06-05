Галина Данчикова: Самое сильное лекарство в борьбе с недугом – любовь к детям

Опережая время, то есть, не зная, что нынешнем маем президент страны Владимир ПУТИН объявит своим указом о Десятилетии детства в России, Якутия построила в 2015 году на 8 км Покровского тракта в столице республиканский детский туберкулезный санаторий им. Т.П. Дмитриевой. На сегодняшний день он остается единственный профильным комплексом, возведенным на территории РФ в постсоветское время. Открытие нового специализированного учреждения на 200 мест, повысившего эффективность и качество санаторного лечения для малышей и подростков, которые могут без отрыва от школы и детского сада расти здоровыми, счастливыми, реализовывать себя в учебе, творчестве и спорте, было приурочено ко Дню России.

О значимости и важности объекта, имеющего автономную систему снабжения, газовую котельную, артезианскую скважину, современные водоочистные сооружения, септики, дизельную электростанцию, можно судить по тому, что курировала его с первой сваи до сдачи в эксплуатацию председатель правительства республики Галина ДАНЧИКОВА.

Став от партии «Единая Россия» депутатом Государственной Думы Галина Иннокентьевна, конечно же, не забыла о своих подопечных. 1 июня, в Международный день защиты детей, парламентарий приехала в расположенный в живописном сосновом бору санаторий, чтобы поздравить его обитателей с праздником. Пациенты от полутора до пятнадцати лет встретили гостью на спортивной площадке, служившей летом концертной, нарядными – мальчики постарше в белых рубашках, темных костюмах, девочки, участвующие в концерте, в национальной одежде, которую персонал санатория шьет для разных торжеств сам.

Галина Иннокентьевна привезла детям книги и после фотографирования, которое доставило всем удовольствие, осмотрела санаторий, размещающийся в двух трехэтажных зданиях, соединяющихся между собой цветочной галереей. Мощная клинико-диагностическая служба, отделения реабилитации, залы ЛФК, физиокабинеты и кабинеты индуктивного светолечения, школа на 80 мест, компьютерный класс, обустроенная кухня со столовой, где всегда пахнет сытным обедом, вкусными домашними булочками, практикуется уже пять лет кумысотерапия, а на столах фрукты — все это говорит о том, что персонал санатория, отдает себя полностью детям. Для борьбы с туберкулезом, который за последние пять лет по детской заболеваемости снизился на 36,3%, здесь не жалеют ни сил, ни средств. И в этом большая заслуга главного врача санатория Василия СТАРОСТИНА, преданного своей профессии человека, уважающего и ценившего коллег. Ежегодно реабилитацию в санатории проходят более 480 пациентов.

Поблагодарив Василия Петровича и сотрудников за заботу о детях, Галина Иннокентьевна подчеркнула, что они находятся в надежных руках.

«Спасибо за приглашение на праздник детства. Я рада, что учреждение работает в полную силу, а детвору окружают опытные, квалифицированные специалисты, которые относятся к детям с любовью, а это, как известно, самое сильное лекарство в борьбе с недугом»,

— сказала Галина Данчикова.