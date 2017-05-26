Галина Данчикова: Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых условий обновления России

26 мая наша страна отмечает День российского предпринимателя. Этот праздник учрежден Указом главы государства в 2007 году. Впервые с понятием индивидуального предпринимательства жители России столкнулись в 1986 году с принятием закона, разрешающего индивидуальную трудовую деятельность.

С профессиональным праздником предпринимателей поздравила депутат Государственной Думы РФ Галина ДАНЧИКОВА.

«Развитие малого и среднего предпринимательства – это не только одно из ключевых условий обновления России, роста экономики, это и поступательное движение вперёд, реализация огромного созидательного потенциала многомиллионной армии предпринимателей, — говорится в приветствии.

Депутат отметила, что сегодня совместными усилиями власти, бизнеса, общественных объединений создаются максимальные условия для развития отрасли, совершенствуется законодательная база, снижаются административные барьеры, развивается инфраструктура финансовой поддержки бизнеса.

Особые слова благодарности Галина Данчикова адресует тем предпринимателям, кто создает рабочие места, несет социальную ответственность, активно участвует в решении насущных проблем общества.

Депутат выразила уверенность, что дальнейшая совместная работа будет способствовать укреплению делового взаимодействия, придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию Якутии и России!

Галина Данчикова пожелала бизнес-сообществу надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, благополучия и успешных проектов! Твердости духа, уверенности в себе, везения и терпения, которые для такого нелегкого дела, как бизнес в непростое для экономики время, просто необходимы.

Отметим, в Якутии для создания благоприятной деловой среды реализуется Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года. За последние годы объем финансирования по поддержке малого и среднего предпринимательства увеличился в 1,7 раза. В сфере малого и среднего предпринимательства сегодня занято около одной трети экономически активного населения республики, только индивидуальных предпринимателей зарегистрировано более 38 тысяч.

«Нам хорошо известны все проблемы, которые испытывают представители малого и среднего бизнеса в нашей республике. Но мы находимся в постоянном диалоге, в постоянном поиске способов устранения или смягчения этих проблем, — отметил в своем Послании Глава Якутии Егор Борисов. Он подчеркнул, что на очередном заседании Координационного совета по предпринимательству приняты несколько совместных практических решений — о снижении в два раза ставок для предприятий малого бизнеса, работающих по упрощенной системе налогообложения, о привлечении экспертов из числа предпринимателей к оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов республики, чего раньше не было.

«Вот так, очень серьезно, глубоко, вдумчиво правительство должно в постоянном режиме заниматься конкретными вопросами, которые ставит малый и средний бизнес. Сегодня актуальны дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной системы, искоренение нелегальной предпринимательской деятельности, решение проблем техприсоединения.

В принципе для власти важно наличие любых форм малого бизнеса, — отметил Ил Дархан и подчеркнул, что повсеместное развертывание местного производства – это верный шанс снизить безработицу до минимальных значений, повысить доходность населения.