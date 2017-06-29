Галина Данчикова провела прием граждан в поселке Жатай

28 июня в рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова провела личный прием граждан в поселке речников Жатай.

Вопросы, с которыми жители поселка обратились к парламентарию, касались разных сфер: укрепления материально-технической базы объектов образования, строительства очистных сооружений, медицинского обслуживания в школах, льгот для ветеранов труда, развития местного производства. Волнует жатайцев дальнейшая судьба Жатайского судостроительного судоремонтного завода.

В ходе личного приема граждан также была поднята тема об изменении порядка расчета определения объема субсидий, выделяемых муниципальным образованиям на реализацию программы «Доступная среда».

Личные встречи Галина Данчикова считает одним из эффективных форматов взаимодействия с избирателями. По словам депутата, регулярные встречи с населением дают возможность на конкретных примерах увидеть, как работают принятые Государственной Думой законы, федеральные и республиканские программы. Галина Данчикова отметила, если есть нарушения, стараемся разобраться и устранить их. Но в любом случае обратившийся гражданин получит конкретный ответ.

Личный прием граждан в Жатае не стал исключением. На ряд вопросов Галина Данчикова сразу же дала подробные ответы и разъяснения, отдельные вопросы взяла на личный контроль.