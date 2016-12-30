Галина ДАНЧИКОВА провела прием граждан в Хангаласском улусе

В рамках декабрьской региональной недели депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова провела личный прием граждан в Покровске Хангаласского улуса.

Встреча с депутатом парламента страны прошла в доверительном формате. У пришедших на прием жителей Хангаласского улуса появилась возможность быть уверенными в том, что их проблемы взяты под личный контроль и будут решены.

Как отметила Галина Данчикова, формат личного приема граждан – не просто услышать конкретного человека, это особая форма взаимодействия с населением, которая позволяет своевременно корректировать дальнейшую работу и принимать правильные управленческие решения.

Вопросы, с которыми жители улуса пришла на прием к депутату — реализация Программы переселения из аварийного жилья после сентября 2017 года и перспективы включения домов по конкретным адресам в данную программу, укрепление материально-технической базы клинико-диагностической лаборатории центральной районной больницы, температурный режим в квартирах.

По всем вопросам даны конкретные поручения администрации Хангаласского улуса и города Покровск, министерствам имущественных и земельных отношений и здравоохранения Республики Саха (Якутия).