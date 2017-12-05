Галина Данчикова провела личный прием граждан в Среднеколымске

Личный прием граждан состоялся в рамках региональной недели депутата. Такой формат взаимодействия со своими избирателями Галина Данчикова считает одним из эффективных. По словам парламентария, регулярные встречи с населением дают объективную картину, какие насущные вопросы волнуют людей, дают возможность на конкретных примерах увидеть, как на практике работают принимаемые парламентом страны законы, федеральные и республиканские программы.

На личный прием к депутату Данчиковой жители северного Среднеколымска пришли с разными вопросами. Кто-то попал в сложную жизненную ситуацию и попросил совета, в какие структуры обратиться за помощью. Кто-то не может решить вопрос с подключением к централизованному источнику теплоснабжения, выехать на медицинское обследование, люди спрашивали, когда, наконец, в Среднеколымске из кранов потечет нормальная вода, доступнее станет стоимость авиаперелетов.

В ходе личного приема депутату также поступили и предложения по совершенствованию федерального законодательства в сфере деятельности коренных малочисленных народов Севера и по законодательной инициативе законопроекта об оленеводстве.

Галина Данчикова отметила активную жизненную позицию жителей Среднеколымска, неравнодушное отношение северян к вопросам социально-экономического развития родного края, патриотическому воспитанию молодежи, развитию демографии и экологической культуры.

На ряд поступивших вопросов депутат сразу же дала подробные ответы и разъяснения, отдельные вопросы взяла на личный контроль.