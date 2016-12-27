Галина Данчикова приняла участие в совещании по итогам деятельности АЛРОСА

Итоги финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» за 2016 год рассмотрены на рабочем совещании при Главе Республики Саха (Якутия).

В рабочем совещании приняла участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета по стратегическому планированию АК «АЛРОСА» Галина ДАНЧИКОВА.

Как было отмечено, прирост запасов и прогнозных ресурсов по группе «АЛРОСА» в 2016 году обеспечен в объеме 50,4 миллионов карат. Объем продаж по сравнению с прошлым годом увеличился на 24%.

В ходе рабочего совещания подробно проанализирован ход реализации Договора о социально-экономическом развитии Якутии. По информации президента компании Андрея Жаркова, в 2016 году выплаты на строительство социальных объектов на территории республики составили 584 миллиона рублей. За девять месяцев текущего года к компанию принято более 2,5 тысяч специалистов из числа местных жителей. А всего с 2012 года – более 18 тысяч человек. Почти 15 млрд рублей направлено а обеспечение экологической и промышленной безопасности в зоне действия «АЛРОСА» на территории Якутии за пятилетний период реализации комплексной программы, в том числе 370 миллионов рублей – на рекультивацию земель.

Глава Якутии Егор Борисов напомнил об активном участии компании в подготовке и проведении VI Международных спортивных игр «Дети Азии».

Отдельно участники рабочего совещания обсудили вопросы взаимодействия по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, в частности, речь шла о мерах поддержки ювелирного дела и лесной промышленности. Также были рассмотрены основные показатели дочерних предприятий АК «АЛРОСА». Вдвое снижены долговые обязательства АО «Алмазы Анабара», на предприятии ведется техническое перевооружение и замена изношенного оборудования. Отмечено, что впервые за последние годы наблюдается рост налоговых отчислений предприятия в бюджет Республики Саха (Якутия).

В завершение рабочего совещания президент компании Андрей Жарков поблагодарил руководство Якутии за конструктивный диалог, взаимопонимание и тесное сотрудничество.