12 февраля депутат от Якутии Галина Данчикова примет участие в работе трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, в состав которой она входит от Государственной Думы РФ.

На заседании в Овальном зале Дома Правительства РФ комиссия рассмотрит один из самых актуальных вопросов, поднимаемых избирателями – о благоустройстве дворов и создании комфортной городской среды.

Буквально в январе на форуме малых городов в Коломне глава государства заявил, что на формирование комфортной среды в городах до 2020 года будет выделяться по 25 млрд рублей ежегодно из федерального бюджета. Программа по развитию территорий действует в каждом регионе, куда и будут направляться средства.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы более 30 млн жителей региональных центров субъектов РФ и более 13 млн жителей моногородов. Повышение удовлетворенности населения качеством городской среды является одним из приоритетов государственной политики.

В рамках этой работы члены трехсторонней комиссии рассмотрят проект постановления Правительства РФ о поддержке победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

Как отметила депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова, партийный проект «Городская среда» помогает изменить облик наших городов и сел, системно подходить к обустройству инфраструктурных объектов и благоустройству дворовых территорий.

«В Якутии над этой проблемой работают давно», — подчеркнула депутат.— Ее решение началось с реализации трехлетних планов по благоустройству территорий, финансируемых из республиканского и муниципального бюджетов. Глава Якутии Егор Борисов уделяет большое внимание условиям жизни якутян, поэтому 2016 год прошел у нас под знаком Года благоустройства. На протяжении трех последних лет около 100 муниципальных образований получали финансовую поддержку».

После этого была принята государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) на 2018 — 2022 годы». Но теперь она финансируется не только из республиканского, но и федерального бюджетов. В прошлом году на ее реализацию Якутия получила 196 млн рублей. В 2018-м федеральные средства на благоустройство общественных пространств предусмотрены для крупных городов — Якутск, Алдан, Нерюнгри, Мирный, Ленск. 15 муниципальных образований получат из российской казны средства на обустройство дворовых территорий.

По словам Галины Данчиковой, ключевым условием реализации проекта является активное участие жителей в решении вопросов благоустройства. Проект интересен тем, что население само решает, что нужно благоустраивать, прежде всего. Для этого проводятся городские конкурсы.

С участием общественного контроля проект будет реализовываться поэтапно не только во дворах, но и местах массового отдыха.

На заседании трехсторонней комиссии будут рассмотрены и другие вопросы. Например, о внесении изменений в правила предоставления и распределении субсидий из федерального бюджета субъектам РФ по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».