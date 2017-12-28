Галина Данчикова поздравила воспитанников школы-интернат для неслышащих обучающихся

Самые яркие впечатления оставляют у детей школьные елки, которые в эти дни проходят во всех детских учреждениях республики. Особенно памятным остается праздник у детей, когда их поздравляют почетные гости. Воспитанников Республиканской коррекционной школы-интернат для неслышащих обучающихся поздравили не только Дед Мороз и Снегурочка, но и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Галина Данчикова и первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосия Габышева.

Гости начали визит с ознакомления с материально-технической базой школы, которая за последние годы значительно укрепилась. В уходящем 2017 году в рамках государственной программы «Развитие образования» для реализации ФГОС начального общего образования школа-интернат получила специальное оборудование для детей с ОВЗ, которую продемонстрировали перед гостями.

Презентацию начали с комплекта беспроводного мониторинга электрофизиологических сигналов «Колибри», предназначенного для мониторинга мышечной активности, проведения диагностических и реабилитационных процедур. Помимо этого гостям продемонстрировали учебное оборудование для начальных классов, которая представляет собой интерактивную систему “учитель-ученик” со специализированным программным обеспечением, комплект аудиовизуальных и тактильных средств обучения для организации коррекционно-развивающих занятий, комплект оборудования для работы с детьми с нарушениями опорно – двигательной системы и зрения, инновационную систему для поддержки и мобилизации кисти рук «Mobilas» и новый кабинет для профессионального обучения по специальности «пекарь».

Традиционно Новый год встречают, подводя итоги уходящего года. Потому воспитанники школы не без гордости ознакомили гостей с достижениями в учебе, спорте, искусстве и волонтерском движении в уходящем 2017 году. Так, учащийся школы Омукчанов Дима попал в десятку лучших спортсменов года по адаптивным видам спорта и принял участие на Балу Чемпионов. Учащийся 9 класса Юра Павлов за хорошую учебу был приглашен на Елку Главы РС(Я). Отличились и другие учащиеся, в течение года принимавшие участие на различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и фестивалях. Среди них школьный театр моды “Чагыл”, ставший обладателем Гран-при Международного Фестиваля. Кстати, 6 января учащиеся данного театра примут участие на Рождественском фестивале и посетят Кремлевскую Елку. Танцевальный ансамбль “Сандаар”, успешно выступивший на Международном фестивале “Бриллиантовые нотки” в рамках Акции “Зима начинается с Якутии” удостоен путевки в Турцию.

Отличились и спортсмены, которые в 2017 году завоевали медали Чемпионата России по вольной и греко – римской борьбе. Достижения воспитанников можно перечислять и дальше. Но самым значимым для всего коллектива стало признание школы в качестве «Лучшей общеобразовательной организацией, реализующей адаптированные образовательные программы» по итогам третьего Всероссийского конкурса в г. Санкт-Петербург.

Восхитилась успехами детей и Галина Данчикова: “Сегодня мы увидели исключительно красивые номера в исполнении воспитанников школы-интернат. Мы понимаем, что в этом заслуга всего коллектива, родителей и самих учащихся. В перспективе мы только вместе можем создать условия для того, чтобы дети могли адаптироваться в обществе, почувствовать себя нужными людьми”. Затем пожелав детям еще больших достижений в учебе, спорте и творчестве Галина Данчикова вручила директору школы Оксане Винокуровой сертификат на приобретение технологического оборудования для кабинета труда.

Слова приветствия прозвучали от Феодосии Габышевой в адрес не только учащихся, но и всего педагогического коллектива. Она отметила, что несмотря на высокие достижения, на школу возлагаются большие надежды в будущем. С такими словами Феодосия Габышева вручила ведомственные награды лучшим представителям коллектива: Агафье Никитиной, Ивану Сухардинову и другим.

В свою очередь от имени учащихся выступили президент школы Андрей Винокуров и член ученического совета Лена Габышева. Они тепло, сердечно и от всей души поздравили гостей и подарили им на память работы, сделанные своими руками.

Яркое новогоднее представление, подготовленное учащимися школы придало новогоднее настроение всем присутствующим: родителям, учителям, воспитателям и гостям.