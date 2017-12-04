Галина Данчикова поздравила среднеколымчан с началом Зимы

1 декабря в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в населенных пунктах республики торжественно зажглись огни новогодних елок страны.

С официальным наступлением Зимы среднеколымчан поздравила депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова, посетившая отдаленный северный район в рамках региональной недели.

«Сказочный образ Зимы был создан в 2011 году. С тех пор традиционно в Царстве вечной мерзлоты нашего якутского Чысхаана посещает Дед Мороз, чтобы взять символ холода перед предновогодним турне по городам России. Он передает всем россиянам горячий привет от северян с самыми добрыми пожеланиями», — напомнила историю фестиваля Галина Данчикова. «Это самый любимый, самый волшебный и самый яркий праздник в жизни каждого человека, — сказала Галина Иннокентьевна и пожелала всем исполнения самой заветной мечты, уюта и тепла в сердцах и домах северян. — Счастья и благополучия!»

Наступающий Новый Год для жителей Среднеколымска юбилейный. В 2018 году городу исполнится 375 лет! Депутат Госдумы выразила уверенность, что эту знаменательную дату жители Среднеколымска встретят достойно, с новыми достижениями во благо могущества и процветания родной Якутии и России.