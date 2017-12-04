Галина Данчикова ответила на насущные вопросы жителей Среднеколымска

Среднеколымский район стал десятым по счету, где побывала депутат Государственной Думы от Якутии Галина Данчикова за первый год работы в парламенте седьмого созыва.

Сразу же по прилету депутат встретилась со своими избирателями в культурно-досуговом центре «Кулума». Галина Данчикова поблагодарила жителей Среднеколымска за оказанное высокое доверие на выборах 2016 года, кратко проинформировала о своей депутатской деятельности, особо подчеркнув, что в этом направлении ей очень помогает знание обширной территории республики и ее проблемных вопросов.

Главным в своей деятельности парламентарий назвала работу с избирателями, которая проходит в разных форматах. В рамках региональной недели депутата — это встречи с населением, личный прием граждан. Ежедневная работа ведется с письменными обращениями граждан, поступившими в адрес депутата через портал Государственной Думы и официальный сайт народного избранника.

По словам депутата, большинство поступающих обращений находятся в компетенции органов власти, как региональной, так и муниципальной. Именно поэтому в практику введены отчеты руководителей исполнительных органов власти по обращениям граждан. «Считаю, что такой формат взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти повышает персональную ответственность руководителя отраслевого министерства за исполнением депутатских запросов», заметила Галина Данчикова.

Парламентарий сообщила, что более 17% письменных обращений граждан касаются законодательной деятельности депутата. Это, прежде всего, те актуальные вопросы, которые направлены на решение насущных проблем жителей республики. Речь идет о развитии транспортной инфраструктуры, высоких авиатарифах, доступности почтовых и банковских услуг, правового регулирования вопросов добычи мамонтовой фауны, организации этнологической экспертизы в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, об оплате проезда неработающим пенсионерам, законопроекте о любительском рыболовстве, организации здравоохранения и другие.

Стоит отметить, что на имя депутата также поступает много письменных обращений и из других регионов страны.

О субсидировании авиаперелетов

Больная тема для северян — высокие авиатарифы. Галина Данчикова напомнила, что этот важнейший вопрос стал одним из ключевых на Восточном экономическом форуме. Есть соответствующее поручение Президента России Владимира Путина обеспечить в 2018 году выделение бюджетных средств на субсидирование воздушных пассажирских перевозок между Дальним Востоком и европейской частью страны.

В поручении главы государства отмечено, что правительство должно обеспечить в приоритетном порядке в процессе исполнения федерального бюджета в 2018 году выделения дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели в течение всего года.

«Доклады по выполнению этих поручений должны быть представлены до 1 июня 2018 года, — подчеркнула Галина Данчикова.

На вопросы субсидирования воздушных перевозок для жителей Дальнего Востока внимание федерального центра еще раз обратил глава Якутии Егор Борисов на заседании Правительственной комиссии под руководством Дмитрия Медведева.

По мнению депутата Данчиковой, также есть необходимость концептуально пересмотреть подходы к механизмам субсидирования воздушных перевозок, которые сегодня регламентируются двумя постановлениями правительства по магистральным и межрегиональным авиаперевозкам.

О переселении

На встрече с депутатом Госдумы северяне подняли тему переселения из аварийного жилья. Галина Данчикова пояснила, что сегодня на федеральном уровне обсуждаются варианты и механизмы реализации государственной программы по переселению, в которую вошел аварийный жилой фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года. Депутатами Госдумы еще на один год, до 1 января 2019 года продлен срок действия Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Галина Данчикова отметила, что в Якутии, где самая высокая доля аварийного жилья, в этом направлении руководством республики проведена колоссальная работа. Только за последние пять лет жилищные условия улучшили более 30 тысяч человек, ликвидировано почти полмиллиона квадратных метров аварийного жилья, и эта работа будет продолжена.

О доступности медицины

Волнуют северян вопросы доступности медицинской помощи. В частности, население интересовалось, каков порядок выдачи больничных листов для выезжающих на обследование, будет ли в Среднеколымске строится вторая очередь ЦРБ, о дополнительных десантах врачей в отдаленные наслега района. По информации заместителя министра здравоохранения Людмилы Вербицкой, в 2018 году Среднеколымской ЦРБ по федеральной программе будет выделена машина скорой помощи, в селе Березовка строится фельдшерско-акушерский пункт. Завершена реконструкция больничного комплекса в Среднеколымске.

О коренных малочисленных народах Севера

Подняли жители Среднеколымска тему законодательного регулирования вопросов в сфере деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Отметив важность этого вопроса для северян, Галина Данчикова сообщила, какая работа в этом направлении ведется в Государственной Думе. Депутат рассказала о первом заседании Президиума Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации под руководством вице-спикера Ольги Эпифановой, в ходе которого обсуждались и вопросы коренных малочисленных народов Севера.

Галина Данчикова считает, что для начала в первую очередь необходимо проанализировать всю нормативную базу, провести мониторинг законодательства, регулирующего правоотношения в сфере деятельности КМНС и выйти на комплексный базовый законопроект. При этом депутат акцентировала внимание на проблематике и конкретных предложениях в законопроект от самих представителей коренных малочисленных народов Севера.

То же самое касается и законодательной инициативы по закону об оленеводстве. Галина Данчикова отметила, что эта тема широко обсуждалась в рамках региональной недели депутата в Оленекском улусе. Сейчас Ассоциация оленеводов республики готовит свои предложения по актуальным проблемам, требующим урегулирования на законодательном уровне.

О мамонтовой фауне

Один из значимых вопросов, также требующих урегулирования на законодательном уровне – добыча бивня мамонта. Сегодня этот процесс происходит стихийно, хрупкой северной природе наносится экологический вред, есть ряд других негативных последствий. Об этом с особой озабоченностью говорят жители и других северных территорий.

По словам Галины Данчиковой, в действующее законодательство предлагается внести изменения, в частности, в закон «О недрах». Суть изменения касается передачи полномочий по добыче мамонтовой фауны на региональный уровень. Соответственно в базовом законе субъекта должны быть прописаны все условия и меры ответственности.

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Более двух часов длилась встреча с населением Среднеколымска. В режиме свободного микрофона депутат Госдумы Галина Данчикова и члены рабочей группы под руководством первого заместителя Председателя Правительства РС(Я) Алексея Колодезникова отвечали на устные и письменные вопросы. По отдельным вопросам тут же были даны поручения исполнительным органам власти региона, некоторые вопросы депутат взяла на личный контроль.