Галина Данчикова о важном законе

«Профицитный бюджет на ближайшие три года позволит предусмотреть дополнительные средства на увеличение мер социальной поддержки», — так прокомментировала депутат Госдумы от Якутии, член профильного Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова принятый 21 ноября в третьем чтении федеральный закон о главном финансовом документе страны.

Парламентарий подчеркнула, что выполнение социальных обязательств государства является основными приоритетами расходов федерального бюджета. Изменения в законодательство, за счет которых был увеличен ряд социальных выплат, поддержаны фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Так, например, до 26 тысяч рублей увеличится с 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

Галина Данчикова уточнила, что по действующим правилам размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка. В основе расчета будет учитываться заработная плата за два предыдущих года, однако не выше предельной базы.

Право на пособие имеет мама ребенка либо его отец, а также другие родственники, но это только в том случае, если они фактически осуществляют уход за ребенком, нигде не работают и не получают иные доходы.

Если у застрахованного лица нет заработка, либо если у него была очень маленькая зарплата, то пособие будет исчисляться согласно размеру минимального размера оплаты труда, который также увеличится с нового года.

Кроме того, в рамках господдержки материнства и детства вырастут минимальный и максимальный размеры пособия по беременности и родам, это 140 дней отпуска.

С 1 января 2019 года минимальный размер пособия увеличится почти до 52 тыс. рублей. Максимальный размер достигнет порядка 301 тыс. руб. В текущем году он составляет 282 тыс. рублей.

Галина Данчикова акцентировала внимание на еще одном важном направлении – индексации с 2021 года материнского капитала, который составит 489 тысяч рублей. Сейчас он составляет 453 тыс. рублей.

Депутат уточнила, что пока действие программы материнского капитала продлено только до 2021 года, поэтому рабочая группа партийного проекта «Крепкая семья» вышла с инициативой в Правительство РФ о продлении действия важной для семей с детьми господдержки до 2024 года.

В целом на реализацию национального проекта «Демография» в ближайшие три года будет направлено из федерального бюджета порядка 1,6 трлн рублей. По словам парламентария, эти средства пойдут на поддержку семей при рождении детей, субсидии на ипотеку, индексацию материнского капитала, переобучение мам, и другие важные направления, которые будут способствовать повышению рождаемости в нашей стране.