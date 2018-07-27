Галина Данчикова о важном для якутян законе по орфанным заболеваниям

26 июля Госдумой РФ принят в приоритетном порядке федеральный закон о расширении программы «Семи высокозатратных нозологий», в рамках которой Министерство здравоохранения РФ будет централизованно закупать лекарства.

Комментируя рассмотренный в окончательном чтении законопроект, депутат Галина Данчикова отметила его актуальность для большинства субъектов РФ, испытывающих нехватку средств на приобретение дорогостоящих препаратов.

Парламентарий пояснила, что с принятием закона расширяется действующая с 2008 года программа «Семь высокозатратных нозологий», которая теперь дополнена пятью орфанными заболеваниями, такими как уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз и другие.

Галина Данчикова уточнила, что, дополняя программу, разработчики документа ориентировались на три критерия. Первый – это заболевания, для лечения которых требуются наиболее дорогие препараты, второй – это те, которыми страдают преимущественно дети, третий показатель направлен на высокую социализацию больных.

«Раньше все дорогостоящие лекарства субъекты приобретали на свои бюджетные средства. С расширением программы нозологий лечение пяти орфанных заболеваний будет осуществляться за счет федерального бюджета», — сказала Галина Данчикова. Парламентарий подчеркнула, что принятое решение о централизованных закупках лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний позволит снизить цену на 20-30%.

По мнению депутата, предусматриваемые меры повысят организацию лечения редких заболеваний. Этому будут способствовать система мониторинга лечения и диагностика орфанных заболеваний.

«И хотя программа высокозатратных нозологий расширяется, расходы региональных бюджетов оптимизируются за счет того, что федеральный центр возьмет на себя значительную часть затрат. При этом депутаты будут держать на контроле ситуацию с лекарствами», — сказала член думского Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова.

В Минздраве РС(Я) законодательную инициативу оценивают высоко, считая, что пересмотр жизнеугрожающих заболеваний назрел. Сложности с приобретением препаратов для людей, страдающих ими, возникают в регионах по двум причинам — ежегодно растет число пациентов, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Это первое. И второе — назначаемые препараты не входят в перечень жизненно важных лекарственных средств, поэтому цены на них не регулируются и их разброс очень большой.

В Якутии в федеральный регистр граждан, страдающих жизнеугрожающими заболеваниями, входят 144 человека, из них 35 детей. На их лечение требуются сотни миллионов рублей в год.