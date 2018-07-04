Галина Данчикова о повышение базовой ставки НДС

С 2019 года ставка НДС повысится с 18 до 20 процентов. Это дополнительно принесёт в федеральный бюджет порядка 620 миллиардов рублей ежегодно. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 3 июля.

«Наибольшие опасения повышение базовой ставки НДС вызывает у представителей бизнеса. В рамках подготовки документа к первому чтению профильным Комитетом были тщательно проанализированы все возможные варианты воздействия предлагаемых законопроектом изменений на эффективность его ведения в России», — прокомментировала законопроект член думского Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова.

Особое внимание депутат заострила на сохранении пониженной ставки НДС в размере 10 процентов в отношении товаров социального назначения. Речь идет о большинстве продовольственных и детских товаров, периодических печатных изданиях и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения.

Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. По словам Галины Данчиковой, ввведение нулевой ставки НДС на авиаперевозки внутри региона необходимо для развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Парламентарий пояснила, что нулевая ставка может быть установлена в отношении операций по реализации услуг только на внутренних воздушных линиях. В действующей редакции статьи 164 Налогового кодекса она составляет 10%.

«Внесение поправки в Налоговый кодекс позволит вывести региональную авиацию на другой уровень развития, сделать воздушное сообщение между городами ДФО доступнее для всех его жителей, — подчеркнула депутат.

Что касается инфляционных ожиданий, то, по словам парламентария, прогнозы даются различные, но резкого скачка инфляции Центральный Банк России не ожидает. Из-за повышения НДС прогнозируемая Центробанком инфляция может составить к концу 2018 года 3,5–4%. В 2019‑м ожидается краткосрочное повышение до 4–4,5%. Но в начале 2020 года темпы роста потребительских цен вернутся к 4%.

«Нельзя забывать, что НДС является одним из основных источников доходной части бюджета. А это означает, что повышение базовой ставки НДС позволит ускорить решение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным», — сказала Галина Данчикова.

Восстановление 20% ставки НДС позволит направить дополнительные средства на здравоохранение, образование, инфраструктурные проекты, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий напомнил, что ставка 18% — это не единственная ставка, которую знала история нашей страны. «НДС у нас начинался с 28%, просто сегодня об этом почему-то все забыли. В 2003 году, когда ставка составляла 20%, было принято решение о том, что на период экономического роста государство может себе позволить снизить ставку НДС, и с 2004 года ставка НДС была снижена до 18%», — сказал Андрей Макаров. По его словам, с 2004 года по настоящий день только на снижении ставки бизнес сэкономил 5,2 трлн рублей.

Глава думского Комитета проинформировал, что до конца весенней сессии Госдума намерена принять ряд норм в интересах бизнеса — упрощенный доступ к возмещению НДС, сокращение камеральных проверок, а также решение вопросов, связанных с тем, чтобы не отвлекались оборотные средства, сообщается на сайте galinadanchikova.ru.