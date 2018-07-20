Галина Данчикова о пенсионной реформе

Социально важный для россиян законопроект об изменении параметров пенсионной системы рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Государственной Думы 19 июля.

Представляя правительственный законопроект, министр труда и социального развития РФ Максим Топилин отметил, что большинство стран мира, в том числе и на постсоветском пространстве, уже повысили пенсионный возраст. Это связано с объективными демографическими и экономическими тенденциями. Так, в Российской Федерации за период с 30 годов прошлого столетия, когда принималось решение о текущих параметрах пенсионной системы, продолжительность жизни увеличилась более, чем на 30 лет (с 42,9 до 73,5 лет), при этом доля пенсионеров увеличилась в 15 раз. Если в 1940 году этот показатель составлял 2% от всего населения, то сейчас доля пенсионеров — около 30%.

«Соответственно сократилось соотношение пенсионеров к трудоспособному населению и по демографическим прогнозам мы стремительно идем к тому, что на одного работающего будет приходиться один пенсионер», — сказал Топилин.

«Размер трансфера из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2018 году составляет 3,5 млрд. рублей. Если оценивать его рост в долларовом паритете, то с 90-х годов мы наблюдаем увеличение размера трансфера более, чем в 20 раз. При этом государство гарантирует выплату пенсий в любом случае, но при наполнении Пенсионного фонда страдают остальные социальные направления», — подчеркнул министр.

Документ прошел широкое обсуждение в регионах, в профильных комитетах по труду, социальной политике и делам ветеранов, бюджету и налогам, охране здоровья Госдумы. Главная цель совершенствования пенсионного законодательства — повышение уровня пенсий неработающим пенсионерам и сохранение в перспективе страховых принципов пенсионной системы РФ.

Поэтапная реализация предлагаемых мер позволит ежегодно индексировать пенсии выше уровня инфляции, и уже в ближайшие шесть лет выйти на другую траекторию развития пенсионной системы России.

Комментируя законопроект, депутат от Якутии, член Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова сказала: «Принято принципиально важное решение о том, что изменения в пенсионную систему вносить нужно. Если этого не делать, то произойдет фактическое снижение пенсий, а этого допустить нельзя».

«Поэтому в целом Якутия поддерживает изменения пенсионного законодательства. Наша республика выступает за сохранение действующих льгот коренным малочисленным народам и проживающим на Крайнем Севере, в зоне российской Арктики и на Дальнем Востоке страны, — подчеркнула Данчикова.

Депутат пояснила, что в июньскую региональную неделю на площадке Общественной палаты республики и в ходе встреч с избирателями были высказаны разные мнения о рассматриваемой законодательной инициативе. По предложениям и замечаниям Государственного собрания (Ил Тумэн), Правительства РС(Я), Общественной палаты, Федерации профсоюзов и жителей Якутии сформирован консолидированный блок предложений, который направлен во фракцию «Единой России» и в Министерство труда и социальной защиты РФ. Все поправки основываются на том, что привлечение трудовых ресурсов в районы Крайнего Севера исторически устанавливалось на основе льгот и гарантий, учитывающих условия жизни и труда.

Для решения поставленных Президентом РФ задач по опережающему развитию Дальнего Востока, повышению качества жизни населения в отдаленных регионах России с экстремальными природно-климатическими условиями крайне важно придерживаться этой политики.

«Сейчас нужно систематизировать подготовленные субъектами предложения и внести поправки ко второму чтению с учетом региональных особенностей для смягчения особо чувствительных нормы поэтапного повышения пенсионного возраста, и учета пожеланий тех, для кого работа – это жизнь», — сказала Галина Данчикова. Она напомнила, что на пленарном заседании спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о том, что срок предоставления поправок ко второму чтению продлен до 24 сентября.

19 июля депутаты приняли в первом чтении законопроект о ратификации 102-й конвенции Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы вместе с законопроектом об изменении параметров пенсионной системы.

Конвенция устанавливает четкое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. Предусмотрено, что коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией должен составлять 40%, — говорилось на пленарном заседании.

По мнению депутатов, ратификация конвенции будет означать, что государство берет на себя эти обязательства и тем самым обеспечивает выполнение главной задачи по повышению пенсий и уровня жизни пенсионеров.