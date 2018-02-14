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14 февраля 2018, 17:00
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Галина Данчикова: Малышам от двух месяцев до трех лет нужны условия для дошкольного образования

На заседании  трехсторонней  комиссии  по вопросам межбюджетных отношений  Правительство РФ  предложило внести изменения  в государственную программу  «Развитие образования».

Так кабинет министров оперативно отреагировал на  новое требование времени – поручение  главы государства  обеспечить  полную доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. Соответствующая программа должна быть составлена до 2021 года.

Наша республика двумя руками поддерживает  предлагаемые изменения. Как отметила депутат  от Якутии, член трехсторонней комиссии от Государственной Думы Галина Данчикова, регионы уже  ставят  вопрос  о выделении из российской казны  межбюджетных трансфертов на создание  в субъектах  дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях.

Парламентарий считает, что при распределении целевых бюджетных  денег нужно учитывать  несколько факторов —  наличие типовых проектов, фактическую стоимость объектов дошкольного образования, которая в Якутии выше, чем в других субъектах РФ  из-за  высокой  транспортной составляющей и труднодоступности населенных пунктов. Немаловажна и сама  потребность  в детских учреждениях  для детей раннего возраста.

Для Якутии  вопрос обеспечения детскими садами самых  маленьких  жителей  актуален. 6 февраля на заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения  развития районов  Крайнего Севера и Дальнего Востока подчеркивалось,  что наша республика лидирует  по  естественному  приросту населения в ДФО. По рождаемости мы  относимся  к регионам-лидерам. Поэтому вопрос о  инфраструктурном развитии   дошкольного образования  сегодня волнует  население республики, — отметила Галина Данчикова, добавив, что  к ней  с устройством дошколят часто обращаются   молодые  родители  на личных приемах граждан.

Доступности дошкольной среды глава региона Егор Борисов  уделяет особое внимание. За последние пятнадцать лет в республике  введено 153 новых  дошкольных  здания. В последние годы объекты строятся по линии государственно-частного партнерства  и общереспубликанского движения  «Моя Якутия в 21 веке».

Сейчас в республике более 640 дошкольных организаций размещены  в каменных, деревянных, типовых и  приспособленных зданиях. К сожалению, деревянных  и приспособленных детских садов много. Это говорит о том, что инфраструктура  дошкольного образования  требует обновления  и развития. Исходя  из   новых задач, поставленных главой государства, образовательные  условия для  маленьких граждан страны должны отвечать всем современным требованиям.

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Источник: Пресса Единая Россия.
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