Галина Данчикова и Айсен Николаев обсудили волнующие горожан вопросы

В рамках региональной недели депутата Госдумы РФ Галина ДАНЧИКОВА провела рабочую встречу с uлавой городского округа «Город Якутск» Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

В ходе встречи обсуждены вопросы исполнения и контроля поручений, которые поступили в адрес Окружной администрации от депутата Государственной Думы РФ Галины Данчиковой по результатам ее встреч с населением Якутска, прошедших в формате личного приема граждан.

Депутат заострила внимание на вопросах, затрагивающих интересы большого количества жителей Якутска. В частности, речь шла о создании безопасных условий для пешеходов и водителей на улично-дорожной сети города, внесении изменений в назначение земель. Также Галина Данчикова и Айсен Николаев обсудили варианты и механизмы постоянного размещения объектов образования, в настоящее время из-за аварийного состояния размещенных в других помещениях.

Галина Данчикова обратила внимание на своевременность принимаемых управленческих решений по результатам встреч с населением. Депутат и Глава Окружной администрации сошлись во мнении, что диалог с каждым человеком, пришедшим на личный прием или подавшим письменное обращение, должен быть конкретным и понятным. Люди должны получать внятный ответ, независимо от того, положительный он или отрицательный.

Источник: ЯРО ВПП «Единая Россия».