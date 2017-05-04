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Галина Данчикова: Горожане сами будут решать — какие дворы приводить в порядок

В канун Дня Республики в столице Якутии 81 семья получила ключи от новых квартир в 348-квартирном жилом доме по улице Лермонтова, 102. Новоселы не скрывали свои эмоции. Еще бы, переселения из аварийных домов они ждали долгие годы.
Екатерина ТОМСКАЯ, например, переселения ждала больше шести лет. «Не верится, что теперь мы хозяева новой благоустроенной квартиры, да еще в центре Якутска. Мы счастливы. Спасибо всем, кто принял такую необходимую людям программу», — говорит Екатерина.
Семья Елены БУЯХАЕВОЙ сорок лет прожила в деревянном доме 1932 года постройки. «Дождаться своей квартиры — это очень радостно, — говорит Елена. – Повезло с районом, и Медцентр, где я работаю, недалеко от дома. Мы очень довольны, спасибо нашему правительству и администрации города. Мы убедились, что программа на самом деле работает».
В торжественной церемонии вручения ключей приняла участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина ДАНЧИКОВА, премьер республики Евгений ЧЕКИН, глава Окружной администрации Айсен НИКОЛАЕВ, вице-премьер Игорь НИКИФОРОВ, министр архитектуры и строительного комплекса РС(Я) Вера КУЗАКОВА.
«Самое главное для каждого человека – иметь свой дом, благоустроенное жилье», — сказала Галина Данчикова и пожелала новоселам благополучия, счастья, уюта и тепла в новых квартирах. Депутат Госдумы отметила, что реализация региональной программы по переселению из аварийного жилья при поддержке Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ находится на личном контроле главы Якутии. Новое комфортное жилье уже получили более 8 тысяч семей. Всего за последние шесть лет в Якутии построено более 3 млн квадратных метров жилья.
Галина Данчикова обратила внимание на внешний вид придворовой территории нового дома и призвала его жителей стать активными участниками приоритетного проекта «Городская комфортная среда».
Депутат отметила, что состояние территорий многоквартирных домов сегодня затрагивает интересы более 30 млн жителей только региональных центров субъектов Российской Федерации, более 13 млн жителей моногородов. Именно поэтому проект формирования городской комфортной среды получил статус приоритетного, и направлен, в первую очередь, на поэтапное благоустройство дворовых территорий и общественных мест.
«Одно из ключевых направлений проекта — горожане в рамках общественных обсуждений сами будут решать, какие дворы и парки нужно приводить в порядок в первую очередь. Местные жители лучше знают, что необходимо для того, чтобы их город стал максимально удобным и комфортным, — подчеркнула Галина Данчикова.
Депутат Государственной Думы сообщила, что в целом на реализацию приоритетного проекта из федерального бюджета будет направлено 20 миллиардов рублей. Якутия получит 195, 7 млн рублей, в том числе город Якутск – 125 млн. В Республике Саха (Якутия) Межведомственную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» возглавил Глава Якутии Егор Борисов.
Отметим, до 2022 года в стране не должно остаться неблагоустроенных дворов и общественных зон. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. В Якутии, где вопросам благоустройства территорий уделяется самое пристальное внимание, эта задача решается уже на протяжении нескольких лет. Как результат — в лучшую сторону меняется внешний вид населенных пунктов и городов республики. 2016 год в Якутии прошел под флагом Года Благоустройства, на эти цели из государственного бюджета республики было направлено 2,1 млрд рублей. Приоритетными стали мероприятия по строительству и ремонту улично-дорожной сети. Было отремонтировано 482 км внутрипоселковых дорог, построено 58 тыс.кв.м внутриквартальных проездов, установлено 32 км пешеходных дорожек и тротуаров, с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
В каждом муниципальном образовании созданы зоны комфорта и общения. Установлено 439 новых игровых детских площадок, обустроено 69 парков и 132 сквера. Для повышения доступности здорового образа жизни построено 116 современных спортивных площадок.
Жители республики активно участвовали в акциях «Посади дерево», «День лесов», «Международный день соседей», «Единый экологический урок», в проекте «Генеральная уборка Арктики», в конкурсах на «Самый благоустроенный двор, дом, подъезд, участок, балкон».

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Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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