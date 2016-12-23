Галина Данчикова: ЕР задала принципиально новый формат работы в регионах

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 20 декабря в Москве подвела итоги своей работы в текущем году и определили задачи на 2017 год.

В заседании думской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял участие премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Депутат Госдумы от Якутии Галина ДАНЧИКОВА отметила, что в своем выступлении председатель Партии Дмитрий МЕДВЕДЕВ акцентировал внимание депутатов на партийную программу Партии:

— Партийная программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» — не просто партийный документ, это программа развития всей страны, и она будет так позиционироваться не только в этом, но и в ближайшие годы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» задала принципиально новый формат работы в регионах. В первую очередь, встречи с людьми, личные приемы, встречи с партийным активом в районах, населением самых дальних наслегов республики.

Со своей стороны Якутский региональный исполком партии нацелен на то, чтобы оказать содействие депутатскому корпусу по организации своей работы на региональной неделе.

Во время региональных недель были проведены ряд встреч с главой Якутии, депутатами Госсобрания Ил Тумэн РС(Я), кабинетом министров республики, главами муниципальных районов и населением Кобяйского и Чурапчинского районов.

Во фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отмечают эффективный старт работы Госдумы нового созыва. За 77 дней осенней сессии Государственная Дума рассмотрела 346 законопроектов, из них было принято 120 законов, в том числе внесенных президентом 20 законодательных инициатив, правительством РФ 76 инициатив, два из принятых законов были внесены депутатами всех фракций. Депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было внесено семь принятых законов и депутатами «ЕДИНОЙ РОССИИ» совместно с представителями других фракций четыре законопроекта.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».