Гала-концертом завершился Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог. Классика»

2 марта на сцене государственного театра оперы и балета состоялось закрытие Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика».

В гала-концерте приняли участие: заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Татарстана Евгений Михайлов, солистка из Республики Корея – Чо Юнь Джонг, артисты Государственного театра оперы и балета РС (Я) Григорий Петров, Александр Емельянов, Николай Попов, Альбина Борисова и Юрий Баишев.

В рамках Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика» состоялось 10 концертов, с участием музыкантов из Южной Кореи и России. Также, впервые в Якутске, на базе Высшей школы музыки РС (Я) прошли мастер-классы Образовательного центра «Башмет Центр». Известные музыканты и педагоги Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных Алексей Селезнев, Леонид Друтин, Игорь Фёдоров провели уроки для учащихся Высшей школы музыки РС (Я), Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова и Детских школ искусств г. Якутска.

Творческие мастерские МОЛОТ провели международный мастер – класс для молодых композиторов Республики Корея и Якутии.