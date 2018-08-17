ГАИ Якутска проводит спецоперацию «Внимание – дети!»

Для активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период начала нового учебного сезона, когда дети возвращаются после летнего отдыха с 15 августа по 15 сентября на территории г. Якутска будет проведено профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

В эти дни Госавтоинспекция г. Якутска перейдет на усиленный вариант несения службы, инспекторы особое внимание будут уделять соблюдению правил по перевозке детей, наличию детских кресел и использованию ремней безопасности при перевозке детей старше 7 лет.

Госавтоинспекция напоминает о том, что при перевозке юных пассажиров в личном транспорте не забывать обеспечивать их безопасность, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности.

Уважаемые родители! Ваш личный пример дисциплинированности в соблюдении Правил дорожного движения — лучший способ научить детей осторожности и вниманию на дорогах.