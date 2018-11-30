ГАИ предупреждает: осторожно, туман!

Госавтоинспекция г. Якутска обращается ко всем участникам дорожного движения, в связи с резким ограничением видимости: водителям, нужно выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Необходимо воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Пешеходам необходимо строго соблюдать правила перехода проезжей части, а для улучшения видимости использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.