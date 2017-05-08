ГАИ — грузовикам: 9 мая выбирайте альтернативные маршруты

Вниманию водителей грузового транспорта! Госавтоинспекция г. Якутска сообщает, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2017 года будет полностью перекрыто движение для грузового транспорта начиная с кольцевого движения Покровского тракта и ул. Чернышевского до пересечения ул. 50 лет Советской армии – ул. Кальвица.

В связи с вводимыми ограничениями водителям грузового транспорта следует заранее выбирать альтернативные маршруты движения при планировании поездок. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ГАИ.

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