ГАИ — грузовикам: 9 мая выбирайте альтернативные маршруты

Вниманию водителей грузового транспорта!
Госавтоинспекция г. Якутска сообщает, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2017 года будет полностью перекрыто движение для грузового транспорта начиная с кольцевого движения Покровского тракта и ул. Чернышевского до пересечения ул. 50 лет Советской армии – ул. Кальвица.
В связи с вводимыми ограничениями водителям грузового транспорта следует заранее выбирать альтернативные маршруты движения при планировании поездок.
Источник: Пресс-служба ГАИ.