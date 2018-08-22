Гадюка пробралась на дачный участок в Якутске

Жительница Якутска Вероника обнаружила на своем дачном участке в Тулагино двух змей. Одну из них поймали, другая успела уползти.
Пойманная змея оказалась 60 см в длину. В Институте биологии ей сообщили, что это гадюка.
Змея, которую вчера обнаружили дети у нас на даче😨 слава Богу позвали взрослых🙄 одну поймали, вторая уползла😩🐍 в институте биологии сказали что это гадюка😱 60 см в длину😩 блин откуда они??😓😫 Говорят, неделю назад змей видели в Покровске… не пойму как они оказались в Тулагино 🤔 приплыли по реке и приползли именно к нам на участок?!🙄😏
Источник: SAKHALIFE.Ru