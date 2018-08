Гадюка пробралась на дачный участок в Якутске

Змея, которую вчера обнаружили дети у нас на даче😨 слава Богу позвали взрослых🙄 одну поймали, вторая уползла😩🐍 в институте биологии сказали что это гадюка😱 60 см в длину😩 блин откуда они??😓😫 Говорят, неделю назад змей видели в Покровске… не пойму как они оказались в Тулагино 🤔 приплыли по реке и приползли именно к нам на участок?!🙄😏

